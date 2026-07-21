“No One band” che suonano e cantano The Beatles ed Enrica Orlando dialoga con Del Bono

Written by Redazione• 9:12 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Mercoledì 22 luglio arrivano sulla pedana Pandemonium i l BAND che suonano e cantano in acustico le canzoni dei mitici Beatles dalle ore 22 in poi. NoONE Band significa Beatles e Beatles significa rivoluzione musicale che ancora oggi diverte e fa ballare ogni generazione.

Brani intramontabili, e ancora sorprendenti che fanno divertire e scatenare chiunque eseguiti con maestria e evidente passione dalla band di Pontedera. Una serata all’insegna della spensieratezza di cui c’è tanto bisogno.

Giovedì 23 luglio sempre sulla pedana Pandemonium avremo la serata dedicata a ELIOPOLI TRA LE PAGINE seconda tappa Enrica Orlando dialoga con la drammaturga e regista Barbara Del Bono Idda presentando il suo libro UN DONO DI SUONO E VISIONE . DAVID BOWIE E IL TEATRO DI LAZARUS editrice Arcana

Che fine ha fatto Thomas Jerome Newton? L’alieno caduto sulla Terra è rimasto bloccato qui, tra il sogno di tornare indietro e il dolore di una realtà che lo sta divorando. Qual è la colonna sonora di una vita che si snoda in un labirinto sospeso tra reale e irreale? Che suono ha la morte? E il risveglio? Che colori hanno l’amore, il dolore, l’arte e l’attesa che essa giunga in nostro soccorso? Il saggio analizza “Lazarus”, lo spettacolo scritto da Enda Walsh e David Bowie (un’opera rock definita “Il regalo d’addio di David Bowie al mondo”), non con lo scopo di trovare delle risposte, ma con il desiderio di seguire tutte le domande, per porsene altre, in una ricerca senza conclusione definitiva.

Perché “Lazarus” è un dono di Suono e Visione, da scartare con la curiosità di chi non smette di cercare, seguendo la scia che il razzo di Newton lascia idealmente nel cielo di ognuno di noi, come fossimo sempre quei ragazzini anonimi, che provano a disegnare la forma delle nuvole sognando di vivere l’impossibile, in universi lontani ma più probabili di quelli che abbiamo a portata di mano. Perché non c’è addio nell’arte, nell’amore e nell’universo: c’è solo trasformazione.

Due giorni, quindi, all’insegna della musica suonata e ballata e della musica raccontata. Beatles e David Bowie.

Last modified: Luglio 21, 2026