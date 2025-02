Il futuro dei boschi toscani in un documentario a San Giuliano Terme

Written by admin• 6:11 pm• Attualità, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Sabato 15 febbraio alle ore 15, la Sala Consiliare del Comune di San Giuliano Terme, ospiterà la proiezione del documentario “Boschi toscani: una scomoda verità“, realizzato nell’ambito del progetto “Forests for Life” di WWF Toscana.

L’evento, patrocinato dai comuni di San Giuliano Terme, Vecchiano, Calci e Vicopisano, vedrà la partecipazione di esperti del calibro del Dott. Alessandro Bottacci, già Direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e del Dott. Antonio Mori del Comitato Difesa Alberi Pisa. A presentare il progetto sarà Antonio Martelli, presidente del WWF Livorno.

“Un’iniziativa che si inserisce perfettamente nel percorso di tutela ambientale e valorizzazione territoriale che la nostra amministrazione sta portando avanti”, dichiara l’assessore all’ambiente del comune di San Giuliano Terme Filippo Pancrazzi. “I boschi rappresentano un patrimonio inestimabile per il nostro territorio, sia dal punto di vista ambientale che sociale ed economico e soprattutto per i servizi ecosistemici che offrono. Auspichiamo dunque che in Toscana si vada verso una gestione forestale più sostenibile”.

L’evento, a ingresso libero, è sostenuto da numerose associazioni ambientaliste del territorio e si propone come momento di riflessione e confronto sulla gestione del patrimonio boschivo regionale.

Last modified: Febbraio 13, 2025