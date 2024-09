Il fresco ex. Ernesto Torregrossa: “Pisa una piazza che mi ha voluto bene però farò di tutto per vincere con la Salernitana”

Scritto da Antonio Tognoli• 4:22 pm• Pisa SC

PISA – Andando a scuriosare nei vari siti, abbiamo trovato una interessante intervista rilasciata dal fresco ex Ernesto Torregrossa sul portale della Salernitana 1919 che è approdato da poco nella squadra campana, quindi ce lo ritroveremo subito da avversario alla ripresa del campionato di Serie B, quando il Pisa affronterà domenica 15 settembre in campo all’Arechi i granata campani.

di Maurizio Ficeli

“Non vedo l’ora di fare gol sotto la sud” – esordisce così nell’intervista rilasciata sul portale della società granata.

Un attaccante vive per il gol e Torregrossa è fermo a novanta reti da professionista, probabilmente Salerno può essere il posto giusto per arrivare a cento tutti speriamo però dopo la gara con i nerazzurri: “Sicuramente arrivare a cento è uno dei miei obiettivi, però, se seguite la mia carriera, io vivo anche per l’assist, poi l’importante è vincere, se poi arrivano anche i gol sono più contento, ma lo sono ugualmente con un assist”.

L’ esordio in maglia granata, non è andata bene a livello di risultato, ma c’è un gruppo importante: “Si, la partita non è andata come avremmo voluto, sono arrivato da poco, ma avevo già seguito tutte le partite, le rimonte, e questo gruppo mi aveva colpito, il modo di giocare, sono felicissimo di essere qui, ho voluto solo questa piazza e questa squadra, e fino alla fine ho lottato per venire qui a Salerno”.

Il Ds Petrachi ha tessuto elogi per i giocatori della Salernitana e di Torregrossa, per il quale c’erano forse offerte più importanti: “Ma io ho detto Salerno è Salerno ed appunto, se Salerno é Salerno, offerte più allettanti non ce n’erano, magari sotto il punto di vista economico, ma non è quello che ho valutato, ma solo le persone e la piazza”.

Sul campionato di Serie B: “Come ogni anno, questo sarà il mio decimo campionato di Serie B, quindi qualcosina ho vissuto, la serie B è questa, puoi vincere contro la prima in classifica, puoi perdere contro l’ultima, ci vuole equilibrio, bisogna stare uniti, fare le cose per bene, è un gruppo nuovo, ci sono molti giovani, noi grandi cercheremo di aiutarli, per far sì che la Salernitana possa ritornare in alto”.

Sull’attacco granata ed in che modo si può inserire Torregrossa: “Ho visto che in avanti siamo in tanti, c’è molta qualità, io cercherò di mettermi a disposizione del mister e dei compagni, io posso adattarmi sia a giocare da solo, sia con altra punta, oppure con una prima punta, diciamo che in attacco ho fatto un po’ tutti i ruoli, quindi cercherò di mettere la mia esperienza a servizio dei compagni, dando una mano al mister”.

Sulla maglia granata, colore simile alla nazionale venezuelana: “Io sono nato in Italia, però mio papà è nato in Venezuela, mia mamma invece in Argentina quindi io sono un misto! Ho scelto la nazionale venezuelana, perché mi hanno cercato molto, quando era in serie A ed ho scelto di vestire questa maglia, i colori sono simili al granata, mi donavano, quindi la scelta è stata facile”.

La partita con il Pisa: ” È una sfida importante per me, anche per il campionato perché il Pisa è in testa alla classifica, ho vissuto li due anni e mezzo fra alti e bassi, una piazza che mi ha voluto bene, però adesso sono un giocatore della Salernitana e farò di tutto per vincere questa partita. Forza Salernitana!! “.

Ernesto Torregrossa (foto Us Salernitana 1919)

