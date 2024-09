I-BOT: il progetto per sviluppare microrobot impiantabili per la medicina del futuro

Scritto da admin• 3:34 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – Il progetto I-BOT, coordinato da Veronica Iacovacci della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e finanziato con 1,5 milioni di euro dall’ERC Starting Grant, mira a sviluppare la prima generazione di microrobot impiantabili in grado di navigare in modo controllato e non invasivo nel corpo umano.

Previsto per iniziare il 1° gennaio 2025 e della durata di 5 anni, il progetto sfrutterà tecnologie innovative che combinano ultrasuoni e campi magnetici per consentire ai microrobot di adattarsi alle geometrie del corpo e svolgere procedure mediche come suture, riparazione di tessuti e monitoraggio diagnostico.

Questi microrobot potranno operare in modo stabile sui tessuti, migliorando l’interventistica non invasiva e offrendo soluzioni per trattamenti mirati, come ulcere gastrointestinali e monitoraggio di lesioni tumorali.

Last modified: Settembre 5, 2024