L’Università di Pisa costruisce un ponte con la saggezza buddista

PISA – Il Dipartimento di Psicologia Clinica dell’Università di Pisa, continua a stupire il mondo occidentale, dando vita, unica realtà europea, a corsi di approfondimento e formazione, fino a qualche anno orsono ritenuti impraticabili. Mentre sta volgendo al termine, il corso sulla Meditazione lo staff, guidata dal Direttore del Dipartimento, prof. Angelo Gemignani affiancato dal prof. Ciro Conversano, ha realizzato, dopo l’ennesimo viaggio tra Tibet ed India (dove hanno incontrato il Dalai Lama), un corso rivolto alla comprensione e gestione del “fine vita”.

Il corso offrirà l’opportunità a medici, palliativisti, psicologi, psicoterapeuti, infermieri, operatori specializzati nei campi clinico-sanitario, educativo e sociale, counselor, volontari dalla comprovata esperienza e studenti di corsi di laurea (già in possesso del I livello) di conoscere e approfondire il tema del caring nel fine vita integrando gli studi sulla coscienza, sulla mindfulness e sulle tecniche di accompagnamento al fine vita con un approccio multiculturale.

“La finalità del percorso – dice Ciro Conversano – sarà quella di rispondere alle nuove richieste provenienti dalle organizzazioni complesse (Istituti Ospedalieri e Cliniche, Hospice), dai professionisti, dagli studiosi e da tutti coloro si confrontano con la complessa e inevitabilità esperienza della morte”. Il corso avrà lo scopo di essere un’occasione di approfondimento culturale e formativo in percorsi quali quelli inerenti le Lauree in Medicina, Psicologia, Filosofia, Neuroscienze e altre professioni sanitarie.

Il corso si compone di 80 ore di lezioni teoriche, di cui 64 online, 16 in presenza e 32 ore di pratiche esperienziali e laboratorio. Tutte le lezioni in presenza si svolgeranno nel corso di tre week end presso l’Istituto Lama Tzong Khapa che metterà a disposizione, oltre alle risorse logistiche e alla possibilità di vitto e alloggio i suoi Maestri e Istruttori altamente qualificati. Le 64 ore di lezione online sarannoinvece spalmate in sei fine settimana. Le iscrizioni,terminano il 15 settembre. Per informazioni inviare mail a: ciro.conversano@unipi.it

