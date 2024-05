Il Dott. Marcello Masini si candida nuovamente a Sindaco di San Giuliano Terme

Scritto da admin• 6:31 pm• San Giuliano Terme, Politica

SAN GIULIANO TERME – Il Dott. Marcello Masini si candida nuovamente a Sindaco per San Giuliano Terme. Nelle ore scorse sono state sciolte le riserve. Lo farà con una lista civica “Masini Sindaco”. E’ la seconda volta dopo l’avventura di cinque anni fa con la lista civica “Il Comune tra la Gente”.



“Sono nato e cresciuto a San Giuliano Terme, dove attualmente vivo. Sono un medico di base in pensione. Ho deciso di scendere nuovamente in campo come candidato Sindaco di San Giuliano Terme, sostenuto da una lista civica. Le nostre società si sono evolute rapidamente, con fenomeni globali, che hanno modificato assetti sociali ed economici. Conosco bene il territorio del mio comune e sono convinto che vada riformulata una proposta politica progressista, riformista, con la massima attenzione rivolta ai problemi sociali, tesa a ridurre la disgregazione delle classi. Solo dalla nostra capacità di ascolto delle esigenze dei cittadini, possiamo uscire da un sistema ormai chiuso nelle proprie certezze, quasi autoreferenziale. Inizierò fin da subito – conclude Masini – una campagna di ascolto su tutto il territorio, disponibile al confronto, in totale autonomia politica, senza guardare ne’ al perimetro del PD, né a quello del centro-destra”.

