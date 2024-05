Culto di Santa Ubaldesca: un viaggio attraverso l’iconografia in Italia e in Europa

Scritto da admin• 6:33 pm• Calcinaia, Attualità, Eventi/Spettacolo

CALCINAIA – Domenica 5 maggio, alle 18 il Museo della Ceramica “Lodovico Coccapani” in piazza Rita Levi Montalcini ospiterà l’apertura della mostra intitolata “Culto ed iconografia di Santa Ubaldesca in Italia e in Europa”.

Promossa dal Comune di Calcinaia, questa mostra celebra il centenario della traslazione delle reliquie di Santa Ubaldesca da Pisa a Calcinaia, avvenuta il 24 maggio 1924. Attraverso un viaggio nel tempo e nello spazio, la mostra offre uno sguardo approfondito sul culto della santa, sia in Italia che in Europa.

Partendo da un’esplorazione della vita della patrona, la mostra ripercorre le vicende legate al suo culto a Pisa, a Calcinaia e a Firenze, per poi estendersi oltre i confini nazionali. Un particolare focus è dedicato a Malta, dove nel 1586, su volontà del gran maestro dell’Ordine dei cavalieri di San Giovanni, alcune reliquie di Santa Ubaldesca furono traslate e venerate nella Concattedrale di San Giovanni Battista a La Valletta. Qui, il celebre pittore Mattia Preti le raffigurò in alcune delle sue più preziose opere. A Malta, un’intera chiesa fu intitolata a Ubaldesca nel 1630, su iniziativa del Gran Maestro De Paule, e attorno ad essa si sviluppò il nucleo più antico dell’attuale città di Paola.

L’Ordine di San Giovanni contribuì significativamente alla devozione verso la santa calcinaiola, promuovendo l’erezione di numerose cappelle ed altari in suo onore, soprattutto nella penisola iberica, dove l’ordine aveva numerose sedi e proprietà. Tracce del culto di Ubaldesca si ritrovano anche in Inghilterra e in Boemia, evidenziando l’ampia diffusione del suo culto in Europa.

Last modified: Maggio 3, 2024