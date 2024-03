Scritto da Leonardo Miraglia• 10:19 am• Pontedera, Sport/Altro

Il Pontedera allo stadio Adriatico rimedia un 1-0 da parte del Pescara che torna alla vittoria dopo cinque partite consecutive e così scalca in classifica la squadra di mister Canzi.

di Leonardo Miraglia

Gli amaranto restano per il momento, comunque, al settimo posto in classifica in attesa del risultato della partita che dovrà disputare l’Arezzo che, vincendola, potrebbe raggiungerli in classifica.

Last modified: Marzo 24, 2024

Tag: Pontedera calcio