Il Comune di San Giuliano rafforza la tutela animali: convenzione con il Nogra

Scritto da admin• 12:41 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Il comune di San Giuliano Terme sottoscrive una convenzione con l’associazione Nucleo operativo guardia rurale ausiliaria (Nogra) sezione provinciale di Pisa.

Il Nogra ha compiti di natura operativa in merito alla Tutela degli animali sul territorio del comune di San Giuliano Terme, finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività: collaborazione operativa con il servizio Ambiente e protezione civile e lo sportello Tutela animali per interventi e segnalazioni sul territorio di animali; recupero e trasporto dei pullus feriti presso il Cruma di Livorno; recupero e trasporto di animali in caso di eventi di Protezione civile; recupero e trasporto di animali di affezione, in particolare gatti appartenenti alle colonie feline censite, per sterilizzazioni nella sede individuata dall’Asl; recupero e trasporto di animali di affezione, in particolare cani, in caso di rinunce e maltrattamenti accertati dalla Polizia municipale; recupero e trasporto di animali non d’affezione (rettili, anfibi, esotici) presso associazioni specifiche, associazioni convenzionate con l’Amministrazione comunale e centri specializzati.

“Proseguiamo nell’ottimizzazione dei servizi destinati alla tutela degli animali di affezione e selvatici – afferma l’assessora con delega alla Tutela degli animali Roberta Paolicchi –. Dopo l’istituzione della nuova convenzione con Lav per la gestione dell’apposito sportello, un altro passo verso il benessere dei nostri amici animali”.

“Ringrazio gli uffici comunali competenti per aver perfezionato la convenzione che sarà firmata nei prossimi giorni e anticipo un augurio di buon lavoro ai volontari del Nogra per l’importante impegno che porteranno avanti sul territorio – afferma il sindaco Sergio Di Maio –. Colgo l’occasione per lanciare un appello al rispetto dei nostri amici animali, soprattutto di non abbandonarli e maltrattarli: questi atti di inciviltà, oltre ad essere deplorevoli, sono puniti penalmente”.

Condividi la notizia:

Last modified: Ottobre 21, 2023