Pisa – Cittadella 2-1. Piccinini-Esteves ed il Pisa torna al successo all’Arena

PISA – Il Pisa batte (2-1) il Cittadella all’Arena Garibaldi in una giornata da lupi e torna al successo davanti al proprio pubblico. Vantaggio nel primo tempo di Piccinini, nella ripresa Esteves realizzava il raddoppio dopo uno scambio con Torregrossa. Nel finale quando la sfida sembrava chiusa il Cittadella trovava il gol della bandiera con Magrassi.

di Antonio Tognoli

IL PRIMO TEMPO. . Poco prima del match Masucci sotto il settore tribuna depone i fiori in ricordo di Giancarlo del Club Radio Scalino. All’ingresso in campo delle due squadre spunta il sole dopo circa un’ora di pioggia. Il campo però è buone condizioni. Pisa in maglia nerazzurra, Cittadella in completo biancoPronti via il Pisa attacca, In campo il Pisa si piazza a tre in difesa con Caracciolo, Canestrelli e Beruatto. Lisandro ed Esteves sono gli esterni, Piccinini e Valoti agiscono poco dietro all’unica punta Torregrossa. Il Pisa gioca il primo quarto d’ora imponendo il proprio gioco e creando occasioni dalle parti di Maniero. Ci prova dal limite Valoti con il portiere del Cittadella costretto a concedere l’angolo. Sul quarto corner della partita arriva il gol: Lisandro Tramoni salta come birilli la difesa veneta, scarica per Piccinini che controlla e di sinistro batte Maniero: 1-0. Primo gol per Gabriele Piccinini con il Pisa alla sua 17esima presenza in serie B; Niente male. Nerazzurri in vantaggio, L’Arena può tornare ad esultare. Ottima trama nerazzurra. Poco dopo però Caracciolo finisce giù al limite del fallo laterale dopo uno scontro con Carriero ed ha la peggio dopo una botta al ginocchio. Prova a rientrare, ma poco dopo è costretto ad alzare bandiera bianca: al suo posto al 17′ entra Leverbe. Nessuna sanzione per il giocatore del Cittadella. Poco dopo giallo per Giraudo e Pittarello autori di due brutti interventi. Nel Cittadella esce Branca ed entra Danzi. Marin finisce nella lista dei cattivi per un fallo che non sembrava trascendentale. Dalla punzione per il Cittadella scaturisce un corner che non ha esito per i veneti. Il Pisa invece ha una doppia grande occasione tra il 32′ ed il 36′. Prima ci prova Esteves dai 25 metri con un destro a giro respinto dal montante a Maniero praticamente battuto. Poco dopo ancora Pisa con un lancio millimetrico di Lisandro Tramoni per Valoti che scavalca Maniero, ma la palla sbatte ancora sulla traversa. Pisa sfortunatissimo. Si rimane sull’1-0 per la squadra di Aquilani. Gioco frammentato nella parte finale della prima frazione. Molte interruzioni e poco gioco con il Pisa comunque che sembra in controllo del match. Sono sei i minuti di recupero nella prima frazione. Non succede granchè. Si va al riposo sull’1-0 per i nerazzurri.

IL SECONDO TEMPO. Subito un cambio ad inizio ripresa nel Cittadella: dentro Magrassi, fuori Maistrello. Angeli invece viene subito ammonito per una trattenuta su Torregrossa che stava ripartendo in contropiede. Gara ad alti ritmi in questa ripresa. Esteves lanciato a campo aperto suia sinistra cerca di pescare Torregrossa, ma il suo traversone è troppo lungo e termina sul fondo. Poco dopo il quarto d’ora tre cambi per Aquilani che richiama Marin, Lisandro Tramoni e l’autore del gol Piccinini. I nerazzurri sono molto attenti, il Cittadella ci prova con i cambi, il Pisa però al minuto 70 raggiunge il raddoppio con una bella azione sull’out di destra orchestrata da Esteves che serve Torregrossa, il quale gli restituisce lam sfera, pallonetto delizioso sull’uscita di Maniero e 2-0 in cassaforte. L’Arena in una giornata caratterizzata dal freddo e dalla pioggia può ancora esultare. Primo gol per Esteves alla 27esima presenza in maglia nerazzurra, la quarta in questa stagione dopo le 23 del passato campionato. Il Pisa nonostante il vantaggio di due gol continua ad attaccare: dalla distanza ci provano prima Veloso (Maniero respinge con i pugni) e poi Valoti con un destro a giro alto sopra la traversa. Gorini ricorre ancora al cambio: dentro Negro all’esordio con la maglia granatam fuori Angeli. Nel Pisa invece Aquilani richiama Valoti entra Barbieri. Poco prima Cittadella pericoloso con un destro al volo di vita che colpisce la parte bassa della traversa e torna in campo con Leverbe che anticipa il suo diretto avversario. Il Cittadella spinge in questa parte finale del match ed è ancora percioloso nell’area nerazzurra, con Nicolas che riesce a deviare con il corpo una conclusione ravvicinata di Pittarello dopo un tocco di Pavan. Cittadella sfortunato, ma Pisa ancora reattivo. Sono quattro i minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Al 93′ arriva dopo un batti e ribatti in area il gol del Cittadella che accorcia le distanze al match. Lo sigla Magrassi a duen passi dalla linea di porta: 2-1. Si soffre però i nerazzurri portano a casa l’intera posta in palio ma nel finale rischiano con una conclusioone di Pittarello troppo centtrale bloccata da Nicolas.

PISA – CITTADELLA 2-1

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo (17′ Leverbe), Beruatto; Tramoni L. (61′ Calabresi), Marin (61′ Vignato), Veloso, Esteves; Piccinini (61′ Nagy), Valoti (85′ Barbieri); Torregrossa. A disp. Loria, Hermannsson, Mlakar, Masucci, Arena, Moreo, Barberis. All. Alberto Aquilani.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Salvi, Pavan, Angeli (82′ Negro), Giraudo; Vita, Cassano (68′ Pandolfi), Branca (27′ Danzi); Carriero (68′ Mastrantonio); Maistrello (46′ Magrassi), Pittarello. A disp. Kastrati, Amatucci, Kornvis, Saggionetto, Rizza, Sanogo. All. Edoardo Gorini.

ARBITRO: Luca Sacchi della sezione di Macerata (Ass. Severino.Arace). Quarto Ufficiale: Di Reda. VAR: Irrati. AVAR: Longo.

RETI: 16′ Piccinini (P), 70′ Esteves (P), 93′ Magrassi (C)

NOTE: giornata invernale, terreno in buone condizioni nonostante la pioggia. Ammoniti Giraudo (C), Pittarello (C), Marin (P), Angeli (C), Valoti (P), Veloso (P), Leverbe (P). Angoli 6-7. Rec pt 6′; st 4’. Spettatori 6.252

