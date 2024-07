Il Comune di Pisa si aggiudica il 3° premio internazionale “CITY SCAPE Award 2024”

Scritto da admin• 8:57 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il Comune di Pisa si è aggiudicato il 3° premio internazionale “CITY SCAPE Award 2024”, per il progetto di Rigenerazione urbana di piazza della Stazionenella categoria “Urban & Design”. Il premio internazionale promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori organizzato da PAYSAGE, Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti PPC di Milano, e finalizzato a porre in luce best practices nell’ambito dei più diversi ambiti dell’architettura del paesaggio.

La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 12 luglio alla Triennale di Milano nell’ambito del Simposio. A ritirarlo il dirigente e progettista architetto Fabio Daole, accompagnato dall’architetto Paola Senatore dal tecnico Massimo Boi. Oltre al 3° premio, il Comune di Pisa ha ricevuto anche una segnalazione per la grafica multimediale video del Parco di Pungilupo “Digital Landscape”, per la “efficacia e tecnologia del video utilizzato come strumento di sensibilizzazione nel processo di trasformazione del paesaggio verso la cittadinanza.”

“Anche quest’anno il Comune di Pisa è stato premiato in un contesto internazionale come quello della Triennale di Milano, dove partecipano progetti di architettura provenivano dai paesi di tutto il mondo – dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa -. Pisa è stata premiata per aver attuato un progetto di rigenerazione urbana che ha trasformato la Stazione in una zona interamente pedonale e ciclabile, spazio intermodale accogliente e inclusivo, porta di ingresso alla città moderna e funzionale ad accogliere il passaggio di circa 50mila utenti al giorno, abbellita con isole verdi con erbacee perenni, fioriture stagionali e simboli della storia della Repubblica di Pisa. La riqualificazione ha sottratto 1.032 metri quadrati alla viabilità carrabile e favore dei percorsi ciclabili e pedonali accessibili, ha implementato le alberature esistenti su viale Gramsci dove sono state realizzate isole con la messa a dimora di erbacee perenni, la cura e valorizzazione delle grandi alberature esistenti con la realizzazione di un sistema rain garden per la raccolta delle acque, al fine di mitigare gli effetti ambientali. Un intervento che ha riportato decoro, funzionalità, accessibilità e sicurezza in una zona che necessitava di essere riqualificata e strappata al degrado.”

In totale al “CITY SCAPE Award 2024”, sono state 242 le candidature presentate per ottenere il riconoscimento nelle 11 categorie previste per il premio, il 17% delle quali provenienti da Paesi Bassi, Cina, Portogallo, Spagna, Francia, Malta, Gran Bretagna, Croazia, Turchia, Repubblica Ceca, Russia e Israele e l’83% proveniente da progetti distribuiti sul territorio nazionale.

