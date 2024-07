Prima intera giornata di lavoro nel ritiro di Bormio per il Pisa Sporting Club

Scritto da admin• 8:47 pm• Pisa SC

PISA – La squadra nerazzurra è scesa in campo alle ore 10 per la prima seduta della giornata orientata soprattutto sulla parte atletica.

Dopo il pranzo di gruppo e qualche ora di riposo i nerazzurri sono tornati al Centro Sportivo dell’US Bormiese per l’allenamento pomeridiano dove il pallone è stato maggiormente protagonista

Domani squadra ancora impegnata in una doppia seduta in attesa della prima uscita stagionale prevista per mercoledì pomeriggio (ore 17.30)

Foto Fonte Ufficio Stampa Pisa Sc

