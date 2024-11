Nuovo sistema di raccolta rifiuti al CEP: incontro pubblico e distribuzione tessere per il passaggio ai cassonetti intelligenti

Written by admin• 11:48 am• Attualità, Pisa

PISA – Mercoledì 20 novembre alle ore 21:00 e giovedì 21 novembre alle ore 17:00 si terranno due assemblee pubbliche presso la Parrocchia di S. Ranieri in Piazza San Ranieri, nel quartiere CEP, per presentare il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che sostituirà il servizio porta a porta con cassonetti intelligenti ad accesso controllato tramite tessera, che sarà distribuita ai cittadini regolarmente iscritti alla TARI.

“L’Amministrazione ha fortemente voluto che questa importante novità sul sistema di raccolta rifiuti al CEP fosse preceduta da una fase informativa e di supporto per la cittadinanza“, afferma l’assessore all’ambiente, Giulia Gambini. “Invito tutti i cittadini a partecipare a questi incontri, dove saranno presenti anche i tecnici dell’Ufficio ambiente del Comune e di Geofor, per comprendere la nuova modalità di conferimento dei rifiuti e l’importanza di una corretta raccolta differenziata, al fine di migliorarne sia la qualità che la quantità. Durante gli incontri verranno distribuiti materiali informativi multilingue per garantire un’ampia accessibilità“.

“La decisione di passare dal porta a porta alla raccolta con cassonetti intelligenti mira a diversi obiettivi“, continua Gambini. “I dati raccolti dal Comune mostrano che la qualità della raccolta differenziata resta elevata anche con i cassonetti intelligenti, senza grandi differenze rispetto al porta a porta. Il nuovo sistema, inoltre, consente una riduzione dei costi di gestione tra il 15% e il 30%, grazie a una razionalizzazione dei passaggi degli operatori, e contribuisce a ridurre il traffico e le emissioni inquinanti legate ai mezzi di raccolta. Inoltre, i cittadini potranno conferire i rifiuti in qualsiasi momento, senza vincoli di orario, evitando così la necessità di conservare i rifiuti in casa fino al giorno del ritiro, un problema particolarmente sentito da chi non ha spazi esterni adeguati“.

Il passaggio alla raccolta con cassonetti intelligenti interesserà circa 1300 utenze del quartiere CEP, regolarmente iscritte alla TARI. Verranno installate 17 postazioni in diverse zone del quartiere. Per accedere ai nuovi cassonetti, i cittadini riceveranno una tessera dedicata, che sarà distribuita presso lo sportello ambiente di via Bramante 2, dal 25 novembre, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, con orario 8:00-12:30 e 14:00-18:30. La distribuzione seguirà un calendario specifico, basato sulle vie del quartiere, che sarà comunicato durante gli incontri e pubblicato sul sito del Comune.

Attualmente, circa il 40% delle utenze cittadine è servito dalla raccolta con cassonetti intelligenti, mentre il restante 60% è ancora servito con il sistema porta a porta.

