Il COISP esprime solidarietà all’Onorevole Ziello dopo il grave episodio ai danni della sua abitazione

PISA- Il Sindacato di Polizia COISP esprime la propria piena solidarietà all’Onorevole Edoardo Ziello per il grave e inquietante episodio che ha colpito la sua abitazione.

«Condanniamo con fermezza questo atto vile – dichiara il Segretario Provinciale Simone Carnascialie auspichiamo che venga fatta piena luce sull’accaduto nel più breve tempo possibile».

«All’Onorevole Ziello e alla sua famiglia – conclude Carnasciali – va la mia vicinanza personale e quella di tutto il Sindacato».

