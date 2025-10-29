Il COISP esprime solidarietà all’Onorevole Ziello dopo il grave episodio ai danni della sua abitazione

PISA- Il Sindacato di Polizia COISP esprime la propria piena solidarietà all’Onorevole Edoardo Ziello per il grave e inquietante episodio che ha colpito la sua abitazione.
«Condanniamo con fermezza questo atto vile – dichiara il Segretario Provinciale Simone Carnasciali – e auspichiamo che venga fatta piena luce sull’accaduto nel più breve tempo possibile».
«All’Onorevole Ziello e alla sua famiglia – conclude Carnasciali – va la mia vicinanza personale e quella di tutto il Sindacato».Last modified: Ottobre 29, 2025