Quote esoneri serie A. Dopo Tudor ecco chi rischia di più secondo Superscommesse

PISA – Per alcuni allenatori della Serie A il futuro è pieno di incertezza e la strada più che mai in salita. È di poche ore fa la notizia dell’esonero di Igor Tudor in casa Juve: il club è ora in cerca della nuova guida tecnica che possa risollevare le sorti della Vecchia Signora.

Ma Tudor non è il solo a poter pagare il prezzo di risultati che non arrivano o che non sono arrivati: infatti, dopo le sole prime otto giornate del campionato, diversi altri tecnici del nostro campionato si sentono fortemente a rischio.

Ma chi, adesso, sembra il più vicino all’esonero? Secondo il confronto delle quote esoneri Serie A di Superscommesse, dopo l’ottavo turno, a percepire un preoccupante scricchiolio della propria panchina è in particolare Stefano Pioli, in cui la società e il popolo gigliato intero avevano riposto grandi ambizioni e speranze, dissoltesi davanti all’inaspettata terzultima posizione in classifica della Viola e alle zero vittorie ottenute in questo avvio di campionato. Segue Patrick Vieira, che così bene aveva fatto al Genoa nella passata stagione e che, attualmente, si trova ancora a inseguire i primi tre punti stagionali, poi Gilardino, quotato mediamente a 1.65. Nella top 10 compaiono anche i nomi di Di Francesco e Paolo Zanetti, entrambi presentati con quotazione media di 1.70, il giovane Carlos Cuesta e Fabio Pisacane. Meno probabile, ma non impossibile, l’allontanamento prematuro di Nicola e Sarri in casa Cremonese e Lazio. 

Di seguito la comparazione quote dei dieci tecnici della Serie A maggiormente a rischio esonero secondo i bookmakers: 

AllenatoreQuota più alta nel confronto Superscommesse
Pioli 1.45 
Vieira 1.50 
Gilardino 1.65 
Di Francesco 1.70 
Zanetti 1.70 
Cuesta 1.85 
Pisacane 2.50 
Juric 3.50 
Nicola 4.50 
Sarri 4.50 
