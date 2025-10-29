“Un Pugno al Bullismo”: la boxe come lezione di rispetto e coraggio per gli alunni delle scuole pisane

Written by admin• 7:56 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA- Giovedì 30 ottobre e venerdì 7 novembre la Scuola Mazzini di Pisa ospiterà due giornate speciali dedicate al progetto “Un Pugno al Bullismo”, promosso dall’ASD Benessere in Movimento con il contributo del Comune di Pisa e in collaborazione con ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane.

L’iniziativa coinvolgerà gli alunni delle scuole primarie Collodi (30 ottobre) e Filzi (7 novembre) in un percorso educativo per dire NO al bullismo e SÌ ai valori dello sport, promuovendo rispetto, lealtà e coraggio.

Protagonista degli incontri sarà il Dott. Mario Pisanti, campione di boxe e Membro ASI Nazionale, che guiderà i bambini in un viaggio tra emozioni, regole e valori, mostrando come il vero coraggio non stia nel colpire, ma nel rispettare l’altro.

Saranno presenti:

Giovanna Bonanno , Assessore alle Politiche socio-sanitarie, Politiche abitative e Promozione della cultura della legalità

, Assessore alle Politiche socio-sanitarie, Politiche abitative e Promozione della cultura della legalità Raffaella Marchetti, Consigliera comunale e Membro della 3ª Commissione Consiliare Permanente (Istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Commercio)

Durante le mattinate saranno proiettati estratti dal documentario “Mani Fasciate”, per riflettere su come lo sport possa diventare uno strumento di riscatto, crescita e consapevolezza.

Un ringraziamento va al Presidente Nazionale ASI, Sen. Claudio Barbaro, e al Presidente Regionale Toscano ASI, Sebastiano Campo, per il sostegno e la fiducia nei progetti che uniscono sport, educazione e inclusione.

Un grazie speciale anche alla Dirigente scolastica Beatrice Lambertucci e alla Professoressa Regina Casula, insegnante collaboratrice della scuola primaria I.C. Tongiorgi di Pisa, per la sensibilità e l’impegno nel promuovere una scuola fondata sui valori del rispetto, della legalità e della crescita personale.

“Insieme possiamo farcela!”

