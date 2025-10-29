Written by Ottobre 29, 2025 7:56 am Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

“Un Pugno al Bullismo”: la boxe come lezione di rispetto e coraggio per gli alunni delle scuole pisane

HomePisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport“Un Pugno al Bullismo”: la boxe come lezione di rispetto e coraggio per gli alunni delle scuole pisane

PISA- Giovedì 30 ottobre e venerdì 7 novembre la Scuola Mazzini di Pisa ospiterà due giornate speciali dedicate al progetto “Un Pugno al Bullismo”, promosso dall’ASD Benessere in Movimento con il contributo del Comune di Pisa e in collaborazione con ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane.

L’iniziativa coinvolgerà gli alunni delle scuole primarie Collodi (30 ottobre) e Filzi (7 novembre) in un percorso educativo per dire NO al bullismo e SÌ ai valori dello sport, promuovendo rispetto, lealtà e coraggio.

Protagonista degli incontri sarà il Dott. Mario Pisanti, campione di boxe e Membro ASI Nazionale, che guiderà i bambini in un viaggio tra emozioni, regole e valori, mostrando come il vero coraggio non stia nel colpire, ma nel rispettare l’altro.

Saranno presenti:

  • Giovanna Bonanno, Assessore alle Politiche socio-sanitarie, Politiche abitative e Promozione della cultura della legalità
  • Raffaella Marchetti, Consigliera comunale e Membro della 3ª Commissione Consiliare Permanente (Istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Commercio)

Durante le mattinate saranno proiettati estratti dal documentario “Mani Fasciate”, per riflettere su come lo sport possa diventare uno strumento di riscatto, crescita e consapevolezza.

Un ringraziamento va al Presidente Nazionale ASI, Sen. Claudio Barbaro, e al Presidente Regionale Toscano ASI, Sebastiano Campo, per il sostegno e la fiducia nei progetti che uniscono sport, educazione e inclusione.

Un grazie speciale anche alla Dirigente scolastica Beatrice Lambertucci e alla Professoressa Regina Casula, insegnante collaboratrice della scuola primaria I.C. Tongiorgi di Pisa, per la sensibilità e l’impegno nel promuovere una scuola fondata sui valori del rispetto, della legalità e della crescita personale.

“Insieme possiamo farcela!”

Last modified: Ottobre 29, 2025
Previous Story
Castagnalandia 2025: successo di pubblico e tradizione per la Festa della Castagna di Castelnuovo di Val di Cecina
Next Story
Il COISP esprime solidarietà all’Onorevole Ziello dopo il grave episodio ai danni della sua abitazione

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti