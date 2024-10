Il Canale dei Navicelli ospita il Campionato Italiano di Gran Fondo

Scritto da admin• 4:01 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – Pisa torna ancora una volta protagonista per quanto attiene allo sport remiero, ospitando sabato 19 e domenica 20 ottobre sul Canale dei Navicelli l’edizione 2024 del Campionato Italiano di Gran Fondo, il cui programma è stato illustrato al mattino di venerdì 17 ottobre presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti alla presenza dell’Assessore alo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, del Vice Presidente della Federazione Italiana di Canottaggio Antonio Giuntini, del Vice Comandante VV.F. di Pisa Giorgio Ciappei e di Alessandro Simoncini, tecnico della VV.F. Billi Masi di Pisa.

di Giovanni Manenti

Sono attesi circa 700 atleti provenienti da 41 Società italiane, con la presenza compatta delle Società del Territorio, vale a dire VV.F. Billi-Masi, Canottieri Arno, CUS Pisa e le altre della Provincia, che si sfideranno sulla distanza di 6000 metri per un evento che prevedesabato 19 ottobre dalle ore 13.00 la disputa delle regate del Tricolore Master, mentre domenica 20 ottobre dalle ore 9.30 si terranno le gare dei Campionati Italiani, intervallate da quelle del Meeting Nazionale, con tre prove di altrettante Categorie: senior, pesi leggeri, under 23, under 19, under 17 ed esordienti nella specialità del doppio e quattro senza, cui seguirà la gara nazionale Cadetti (dai 12 ai 14 anni) nel quattro di coppia e otto, nonché le relative premiazioni.

Nel corso dei Campionati Italiani saranno altresì assegnati due premi speciali, ovvero il Trofeo “Mauro Baccelli”, che ricorda il canottiere pisano due volte campione mondiale nei Pesi Leggeri (1999 e 2001) tragicamente scomparso a 27 anni in un incidente stradale, e il Trofeo “Paolo Novelli”, alla memoria del Vigile del Fuoco che perse la vita nel 1996 durante un eroico atto di salvataggio nei pressi di Abetone.

L’organizzazione della Manifestazione compete al Comando Provinciale di Pisa dei VV.F., il cui vice Comandante Giorgio Ciappei così commenta: “Come Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, attraverso il nostro Gruppo Sportivo Billi-Masi, siamo molto onorati di organizzare questo evento sportivo, importante sia per noi che per la città, visto che comporterà la presenza di più di 700 atleti, e che rappresenta pertanto un grande impegno per il quale devo ringraziare Alessandro Simoncini e tutte le persone che collaborano con lui , senza dimenticare che ciò non sarebbe stato possibile senza l’aiuto ed il supporto da parte del Comune di Pisa e della Port Authority, oltre che ovviamente della Federazione Italiana di Canottaggio. Mi preme sottolineare, conclude il Vice Comandante Ciappei, “come questa sia la XXV edizione di tale Manifestazione, che per il sedicesimo anno si svolge a Pisa nel Canale dei Navicelli a dimostrazione di come la stessa rappresenti un bacino privilegiato anche dal punto di vista sportivo in quanto anche in condizioni difficili di meteo avverso consente di avere un regolare svolgimento delle gare senza intoppi“.

Per quanto concerne il programma di questi due giorni la parola passa al vice Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Antonio Giuntini che precisa: “Si tratta di gare a cronometro, disputate da un armo alla volta con il vantaggio che il Canale dei Navicelli consente uno svolgimento in linea anche se non molto largo il che consente solo Manifestazioni di questa tipologia, facendo sì che vi saranno dei gruppi di barche che andranno verso la partenza che avrà luogo in prossimità del Camp Derby, da cui prenderanno il via per raggiungere la Darsena, con un tempo medio intercorrente fra i 20′ ed i 30′ per percorrere la distanza prevista di 6000 metri, con il sabato a scendere in acqua universitari e Master, mentre alla domenica si disputerà il vero Campionato Italiano per gli equipaggi del Doppio e Quattro Senza, con inizio alle 9:30 e conclusione prevista fra le 15.30 e le 16. La partecipazione è numerosa – conclude il Vice Presidente – con oltre 700 atleti iscritti in rappresentanza di 41 Società provenienti da tutta Italia trattandosi di un Campionato nazionale e pertanto molto ambito, con in più il fatto che pernottando in città per due o tre giorni l’iniziativa porta dei vantaggi anche sotto il profilo del turismo sportivo, mentre dal punto di vista agonistico saranno presenti tutte le Società pisane e della Provincia, con altresì il CUS Pisa che da quest’anno riparte con due equipaggi, vale a dire universitario e Master e permettendomi di ricordare come vi sia un equipaggio della Canottieri Arno composto da Silvia Terrazzi, reduce dalle recenti Olimpiadi di Parigi, e dalla giovane Matilde Orsetti che gareggerà in Categoria superiore ma sono certo che si farà onore“.

Le conclusioni spettano all’assessore Frida Scarpa, che una volta di più, tiene ad evidenziare: “L’aver confermato ancora una volta Pisa come Sede dei Campionati Italiani rappresenta un traguardo fantastico in quanto testimonia la bontà del lavoro che facciamo con la Federazione che ringrazio nella figura del Vice Presidente Antonio Giuntini, facendo sì che la nostra città sia nuovamente protagonista per un evento di livello nazionale che prevede oltre 700 atleti in rappresentanza di 41 Società che provengono da tutta Italia per un bacino di utenza complessivo compresi i familiari di oltre 1200 persone tale da costituire un volano turistico importante per quanto concerne le nostre strutture ricettive e di ristorazione il che non può che renderci soddisfatti come Amministrazione. Tutto ciò nell’ottica – conclude l’Assessore Scarpa – del nostro impegno di continuare ad alzare la testa sugli eventi turistici e sportivi, anche perché al di fuori del nostro nucleo cittadino si percepisce un interesse di altissimo livello verso Pisa in quanto città che sta dando tanto alo Sport, al Turismo ed agli eventi, molto di più di quanto possa sembrare a noi che ci abitiamo, il che ci deve focalizzare nel proseguire su questa strada perché dal resto del Paese si sono resi conto che Pisa sta andando nella direzione giusta, come ho avuto modo di verificare personalmente anche durante la recente Regata delle Antiche Repubbliche Marinare svoltasi a Genova dove abbiamo raccolto questo grande risultato ricevendo un’infinità di complimenti“.

