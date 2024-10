Volterra Coalizione Civica. “Proteste dei residenti dei Leccetti: manca il dialogo con l’amministrazione sui nuovi parcheggi”

Scritto da admin• 2:52 pm• Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Volterra Coalizione Civica.

“I disagi degli abitanti dei Leccetti, causati dai recenti cambiamenti alla sosta effettuati senza consultare i residenti, sembrano non trovare soluzione né ripensamento da parte dell’amministrazione comunale. Temiamo che la riconferma di Santi abbia portato a un sindaco ancora più arrogante e autoritario, poco incline al confronto. Non condividiamo questo stile di amministrazione e auspichiamo maggiore dialogo, che manca anche in Consiglio comunale. Nell’ultima seduta, il consigliere Raspi ha presentato un’interrogazione sui parcheggi dei Leccetti, ma la risposta è stata il progetto del piazzale XXV Aprile, anche questo realizzato senza coinvolgimento della comunità. Ci chiediamo se per migliorare l’area sia davvero necessario abbattere tutti i pini. I nostri dubbi rimangono, e con un vero confronto o una presentazione preliminare del progetto, si sarebbero potute valutare altre soluzioni e cercare un compromesso.“, conclude la nota stampa.

