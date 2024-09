Il Basket femminile Pontedera a Palazzo Stefanelli

Scritto da admin• 12:33 pm• Attualità, Pisa, Pontedera, Sport, Sport

PONTEDERA – Mezzo secolo di vita, società di pallacanestro con più ragazze tesserate in Toscana e unica della provincia di Pisa esclusivamente al femminile. È la carta di identità del Basket Femminile Pontedera, ricevuto giovedì 26 settembre nel tardo pomeriggio nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli con due squadre: quella che disputerà la serie B, campionato ai nastri di partenza e la under 19.

“Sport e agonismo ovviamente – ha ricordato l’assessore Mattia Belli nel suo intervento – ma anche aggregazione, amicizia, solidarietà, in questa realtà pontederese veramente importante per il nostro territorio e per i valori che trasmette”.

Dall’assessore è arrivata anche una notizia attesa: la palestra del Liceo XXV Aprile, dopo un anno di sperimentazione, diventerà ufficialmente la casa del basket femminile, un impianto che ospiterà in modo permanente settore giovanile e prima squadra.

Presente all’incontro lo staff dirigenziale del Basket Femminile Pontedera guidato dalla presidente Simona Vivaldi, i quadri tecnici, le giocatrici e gli sponsor. “Un onore e un orgoglio essere qui – ha detto Vivaldi – la gestione della palestra avrà oneri e responsabilità ma anche un vantaggio per tutto il settore giovanile. Sarà un punto di riferimento, una vera e propria casa dove allenarsi, giocare e portare tutte le nostre ragazze.”

Campionato di serie B al via con una squadra molto giovane, ma ambiziosa e con un gruppo che sta crescendo. Tanto entusiasmo e tanta voglia di figurare bene anche nelle parole dei coach e delle giocatrici. Nel corso dell’incontro l’assessore allo sport Belli ha consegnato alla società una targa con l’augurio per la prossima stagione e un riconoscimento alle ragazze che si sono messe in luce in un recente torneo estivo giovanile. La società ha invece donato all’Amministrazione Comunale la maglia ufficiale. Era presente anche la consigliera comunale Giovanna Caridi, membro della commissione sport.

Ecco tutti i nomi di staff e giocatrici

Serie B

Coach Rino Monaco

Assistente Samuele Barbensi

Giocatrici. Virginia Rossi (Capitano), Lucia Puccini. Sara Ricci. Katia Bartolini, Costanza Daddi, Giulia Garbini, Marta Preziuso, Gloria Calugi, Maria Samoilic, Bianca Pasqualetti, Ottavia Caselli.

Under 19

Coach Luca Mori

Preparatori Alessandro Niotti e Daniele Menichini

Giocatrici Federica Salutini (Capitano ). Aurora Santini, Martina Bullentini, Giulia Marsili, Marta Giovannetti, Viola Carlotti, Sabrina Posillipo, Letizia Ferretti, Giulia Baldacci, Martina Barghigiani, Sara Mannucci, Olga Salvadori, Giulia Filippi.

Last modified: Settembre 27, 2024