Alberto Gilardino: “La squadra ha fatto una partita incredibile. I progressi mi danno coraggio”

Written by Antonio Tognoli

PISA – Alberto Gilardino tecnico del Pisa commenta nella sala stampa Passaponti nel post gara il pareggio ottenuto contro la Fiorentina.

“Abbiamo interpretato la sfida con una strategia perfetta, i ragazzi l’hanno preparata bene, creando i presupposti per poterla vincere. L’atteggiamento è stato giusto“.

“Aebischer ha avuto un problema all’adduttore spero non sia nulla di grave e di poterlo avere a Bologna. Tramoni ha fatto una gran bella partita. Stiamo lavorando e continuando a crescere“.

“La squadra ha fatto una partita incredibile nei duelli e nel giocare la palla. Akinsanmiro è stato un trattore. Ma io sono soddisfatto di tutti. Il Pisa a parte 25’ con l’Udinese ha giocato sempre all’altezza della situazione e questo mi dà coraggio“

Last modified: Settembre 28, 2025