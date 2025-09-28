Written by Settembre 28, 2025 7:02 pm Pisa SC

Alberto Gilardino: “La squadra ha fatto una partita incredibile. I progressi mi danno coraggio”

PISAAlberto Gilardino tecnico del Pisa commenta nella sala stampa Passaponti nel post gara il pareggio ottenuto contro la Fiorentina.

di Antonio Tognoli

Abbiamo interpretato la sfida con una strategia perfetta, i ragazzi l’hanno preparata bene, creando i presupposti per poterla vincere. L’atteggiamento è stato giusto“.

Aebischer ha avuto un problema all’adduttore spero non sia nulla di grave e di poterlo avere a Bologna. Tramoni ha fatto una gran bella partita. Stiamo lavorando e continuando a crescere“.

La squadra ha fatto una partita incredibile nei duelli e nel giocare la palla. Akinsanmiro è stato un trattore. Ma io sono soddisfatto di tutti. Il Pisa a parte 25’ con l’Udinese ha giocato sempre all’altezza della situazione e questo mi dà coraggio

