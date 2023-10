I SuperEroi in campo per la solidarietà

Scritto da admin• 4:05 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Un appuntamento, quello previsto per sabato pomeriggio 21 ottobre a partire dalle ore 16 presso Piazza XX Settembre, che resterà a lungo impresso nella mente dei bambini che vi assisteranno, poiché alcuni dei loro principali Supereroi – vale a dire Capitan Marvel, Capitan America, Spiderman, Ironman ed Hulk – si caleranno dal tetto dell’ex Archivio di Stato posto sopra le Logge di Banchi per incontrare i piccoli appassionati, avendo così la possibilità di scambiare foto e gadget.

di Giovanni Manenti

Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Pisa, in collaborazione con l’Archivio di Stato ed all’Associazione Superoi SEA che ha come finalità, oltre che lo spettacolo suindicato, anche la solidarietà, in quanto sarà possibile, da parte dei familiari, effettuare donazioni destinate alla raccolta di fondi a favore del Reparto Pediatrico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, a sostegno dei progetti a favore dei piccoli ricoverati e dei loro congiunti, come precisato nel corso di apposita Conferenza Stampa da parte dell’Assessore Paolo Pesciatini e da Giovanna Bonanno, Assessore al Sociale, oltre che dalla Direttrice dell’Archivio di Stato Jaleh Bahrabadi e da Alessandro Dauda in rappresentanza della “Supereroi Acrobatici”.

Quanto sia importante un’iniziativa del genere per la nostra città lo precisa l’Assessore al Turismo Paolo Pesciatini sottolineando come: “venire a Pisa significhi, oltre che godere delle sue bellezze, trovare anche un’offerta variegata ed articolata di iniziative, nonché di eventi che è possibile realizzare allorché esiste collaborazione, condivisione e sinergia tra Enti, Istituzioni ed Associazioni come avvenuto in questo caso, grazie all’Archivio di Stato che ha organizzato, assieme all’Amministrazione Comunale ed alla SEA una straordinaria manifestazione dedicata ai bambini ed alle loro famiglie, visto che sabato pomeriggio si caleranno dal tetto dell’ex Archivio di Stato i Supereroi della Marvel per incontrare e far festa con i più piccoli e non solo“.

“Tengo a ricordare“, conclude Pesciatini, “come si tratti di un evento con una finalità legata alla solidarietà, in quanto sia l’Amministrazione Comunale che l’Archivio di Stato hanno puntato molto sul far sì che questa iniziativa, oltre ad un carattere ludico, avesse anche quello dedicato a chi attualmente si trova in una situazione di difficoltà, ragion per cui lanciamo un ideale abbraccio ai bambini del Reparto Pediatrico, nonché a tutti coloro che avranno la fortuna sabato prossimo di trovarsi in Piazza XX Settembre ed alzare gli occhi dai loro cellulari per ammirare la bellezza della struttura architettonica dell’ex Archivio di Stato ed, al tempo stesso, restare stupiti dallo spettacolo offerto dai loro Supereroi“.

A definire lo svolgimento dell’evento provvede Vincenzo Oliveri, responsabile comunicazione dell’Archivio di Stato, riferendo come: “siamo contenti di partecipare a questo evento di solidarietà in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Pisa, avendo messo a disposizione dello stesso la nostra vecchia Sede dell’Archivio di Stato, da cui sabato prossimo si caleranno i Supereroi a beneficio dei bambini che assisteranno all’esibizione e potranno di conseguenza fare delle foto con i loro idoli e ricevere dei gadget, con al tempo stesso la possibilità di raccogliere fondi a favore dell’Ospedale Pediatrico, ragion per cui mi sento in dovere di rivolgere un invito alla cittadinanza al fine di partecipare nel maggior numero possibile“.

Condividi la notizia:

Last modified: Ottobre 19, 2023