Salute e prevenzione: lunedì 30 ottobre tornano le visite gratuite al centro Memento di Ospedaletto

PISA – Tornano gli appuntamenti dedicati alla salute e alla prevenzione grazie alle giornate di visite, screening ed esami gratuiti a disposizione della cittadinanza. Si svolgerà lunedì 30 ottobre il prossimo appuntamento organizzato dal Centro di neuroriabilitazione interdisciplinare Memento, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, Farmacia Farneti e Acustica Umbra.

Una nuova opportunità per accedere gratuitamente, con prenotazione obbligatoria, a una serie di esami e test importanti per una corretta informazione e un’attenta prevenzione sui temi della salute, attraverso le seguenti attività: Esame audiometrico con rilascio della certificazione per il controllo dell’udito, a cura di Acustica Umbra, e Screening cognitivo a cura dei dottori Alfonso D’Apuzzo ed Emanuele Colombini, del Centro di neuroriabilitatazione Memento. Per la prima volta sarà inoltre offerta una consulenza gratuita, da parte del personale specializzato, sulla prevenzione finanziaria assistenziale e previdenziale per la salute.

“A due anni dall’inaugurazione del nuovo centro vogliamo proseguire la nostra campagna ai fini di una corretta informazione e un’attenta prevenzione sui temi della salute nella nostra struttura di Ospedaletto, onorando così la memoria della dottoressa Gianna Gambaccini, indimenticabile medico e assessore alle Politiche sociali del comune di Pisa a cui è intitolato il nostro Centro”, spiega Antonio Melani, responsabile Area di Prevenzione del Gruppo Memento.

Le visite si svolgeranno presso il Centro Memento, in via Galileo Ferraris 10 a Ospedaletto (Pisa) eper effettuare gli esami è necessaria la prenotazione contattando il numero di cellulare 3316889241.

