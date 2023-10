Al Palazzetto dello Sport di scena “The Night of Siam”

Scritto da admin• 4:13 pm• Pisa, Attualità, Sport/Altro, Tutti

PISA – Un appuntamento da non perdere, per tutti gli appassionati di Arti Marziali, quello in programma sabato 21 ottobre con “The Night of SIAM” – titolo ispirato alla Boxe Thailandese, visto che Siam era l’antico nome della Thailandia – presso il Palazzetto dello Sport divia Atleti Azzurri Pisani, una rassegna organizzata dall’Associazione Kurosaki Dojo di Pisa ed illustrata presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, del Presidente dell’Associazione organizzatrice Simone Benedettini, e di due degli atleti pisani che vi prenderanno parte, ovvero Carlotta Dama(specialità Muay Thai) e Francesco Gaddini(specialità Grappling), oltre al due volte Campione del Mondo Enrico Carrara, che collabora per l’occasione nell’organizzazione dell’evento.

di Giovanni Manenti

Una giornata che si aprirà alle ore 15 con la disputa di incontri a livello dilettantistico, per poi, dalle ore 19, dare vita a ben 14 match di professionisti – 12 nel settore maschile e 2 in quello femminile – aventi per oggetto le Discipline di Muay Thai e Kickboxing tradizionale – per le stesse sono previste tre riprese da tre minuti ciascuna – mentre Francesco Gaddini sarà impegnato nell’unico incontro di Grappling, previsto in un’unica ripresa della durata di 10′, conl’ingresso a prevedere un biglietto unico da 20 €uro per ogni ordine di posto, così da poter assistere ad una riunione di altissimo livello in quanto vi prenderanno parte numerosi atleti provenienti da diverse Nazioni.

A spiegare nei dettagli lo svolgimento dell’evento provvede l’organizzatore Simone Benedettini, il quale tiene ad evidenziare “La riunione di quest’anno, la sesta che si svolge nella nostra città, preveda dalle ore 15 sino alle 18 lo svolgimento di incontri fra atleti Dilettanti, per poi entrare nel vivo dalle 19 attraverso 14 match tra professionisti che avranno quale momento Clou la sfida per il titolo intercontinentale di Muay Thai fra la fiorentina Ludovica Ciarpaglini ed una nazionale francese molto forte, ma avranno altresì modo di esibirsi tre atleti pisani, vale a dire Carlotta Dama, impegnata nel secondo dei due match al femminile, oltre a Francesco Gaddini, Campione di lotta e che salirà sul ring per l’unico incontro di Grappling, ed a Gerardo Luperini, già Campione Italiano di Muay Thai e chiamato ad affrontare il genovese Carlo Sadaua, Campione Mondiale quest’anno in Thailandia“.

“Si tratta pertanto“, conclude Benedettini, “di un cartellone di altissimo livello, ad un prezzo assolutamente accessibile di 20 €uro, ragion per cui non posso che rivolgere l’invito ad assistere alla riunione in quanto trattasi di uno dei principali eventi proposti nel nostro Paese, nonché per sostenere i ragazzi della nostra città che si impegnano in una maniera veramente encomiabile per mantenersi al top delle rispettive specialità, ovvero il Grappling, Disciplina molto simile alla Lotta Libera, il Muay Thai (o Boxe Thailandese) che prevede colpi con pugni, gomiti, calci e ginocchiate ed infine il Kickboxing classico, limitato ai soli pugni e calci“.

Ovviamente soddisfatta di questa nuova proposta per il pubblico pisano non può che essere l’Assessore allo Sport Frida Scarpa, che sottolinea: “La nostra Amministrazione è veramente orgogliosa di poter presentare un altro avvenimento di altissimo livello attraverso un evento che porterà a Pisa atleti di diversi Paesi europei e non solo, i quali si esibiranno nelle varie Discipline previste dalle Arti Marziali, grazie all’organizzazione da parte della ASD Kurosaki Dojo e del suo Presidente Simone Benedettini, capace ogni anno di proporre una riunione sempre più al passo con incontri di livello mondiale, così che si possano valorizzare realtà come queste di cui spesso ignoriamo perfino l’esistenza all’interno del nostro territorio. mentre invece è nostra precisa volontà portarle alla ribalta dando loro risonanza attraverso questo tipo di eventi“.

Last modified: Ottobre 19, 2023