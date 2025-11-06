I Gatti Mezzi alla Cetilar Arena prima di Pisa-Cremonese

Written by Antonio Tognoli• 12:38 pm• Pisa SC

PISA – Uno show pregara imperdibile accompagnerà il pubblico al fischio d’inizio di Pisa-Cremonese, match in programma venerdì 7 novembre (ore 20.45) alla Cetilar Arena.

Protagonisti sul terreno di gioco, trasformato per una volta in un gigantesco palcoscenico, i Gatti Mezzi; il duo musicale pisano, composto da Tommaso Novi (piano e voce) e Francesco Bottai (chitarra e voce) regalerà al pubblico nerazzurro, e non solo, una originalissima reinterpretazione dello storico inno ufficiale del Pisa Sporting Club.

Un momento speciale tra pisanità, musica e cultura che renderà ancora più unica la notte della Cetilar Arena

Last modified: Novembre 6, 2025