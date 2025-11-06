A Pisa arriva “OPERAE”: la torre di Fibonacci tra arte, matematica e filosofia in Piazza dei Cavalieri

Written by admin• 12:43 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Dal 5 al 25 novembre 2025, Piazza dei Cavalieri diventa teatro di OPERAE, la maestosa torre scultorea di Gianni Lucchesi che intreccia arte, matematica e filosofia in un dialogo tra passato e futuro. Alta 13 metri, la struttura è composta da 12 cubi modulari in cemento disposti secondo la celebre sequenza di Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5…) e culmina con una figura umana dorata che osserva l’orizzonte. Sulla superficie della scultura risplendono i sigilli ermetici di Giordano Bruno, proiezioni dei cinque solidi platonici contenuti nel suo Sigillo di Venere.

Un ritorno simbolico a Pisa

Dopo il successo di Milano (Fuorisalone 2023) e Genova (Piazza De Ferrari 2023), OPERAE approda nella città natale di Leonardo Fibonacci, in concomitanza con le Giornate di Fibonacci (21–24 novembre), grazie al contributo del Comune di Pisa. La sua collocazione, di fronte alla Scuola Normale Superiore, crea un dialogo visivo tra la facciata vasariana del Palazzo della Carovana, ricca di simboli allegorici, e la verticalità contemporanea della torre di Lucchesi.

Matematica, mistero e intelligenza artificiale

«OPERAE è come un easter egg matematico, un omaggio discreto alla bellezza dei numeri che Fibonacci rese immortali» – spiega Federico Poloni, docente di Analisi numerica all’Università di Pisa. L’opera invita anche a riflettere sull’oggi: così come l’intelligenza artificiale nasce da formule e algoritmi ma produce risultati che spesso sfuggono alla comprensione, anche la sezione aurea regola le forme della natura con un equilibrio insieme logico e misterioso.

Informazioni pratiche

L’evento è realizzato con il sostegno del Comune di Pisa e in collaborazione con Scuola Normale Superiore, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna e Archivio di Stato di Pisa.

Le parole dell’assessore Paolo Pesciatini

«Dal 2019 – dichiara Paolo Pesciatini, assessore al Turismo del Comune di Pisa – la nostra Amministrazione celebra Leonardo Pisano, detto Fibonacci, genio che ha segnato il progresso scientifico dell’umanità. La sua sequenza e il numero aureo rivelano l’armonia nascosta tra natura, arte e conoscenza. Per questo abbiamo voluto collocare la torre di Gianni Lucchesi in Piazza dei Cavalieri, simbolo della cultura e del pensiero umanistico. È un invito a guardare ai luoghi della conoscenza come fari che, anche nell’era dell’intelligenza artificiale, ci ricordano le qualità irriducibili dell’umano».

