Un progetto “toxic-free”: all’Università di Pisa un ERC Synergy Grant da 10 milioni per innovare la chimica sostenibile

PISA – Siamo quotidianamente esposti a sostanze chimiche potenzialmente nocive per la salute e per l’ambiente: si trovano nel cibo, nei cosmetici, nei prodotti per la casa, nei pesticidi, nei farmaci e perfino nei tessuti. Capire come e perché questo accada – e come evitarlo – è l’obiettivo di SUSTECH – Accelerating SUStainable TECHnological trajectories with computational chemistry and machine learning, un progetto appena premiato con un ERC Synergy Grant 2025, uno dei riconoscimenti scientifici più prestigiosi a livello europeo, del valore di circa 10 milioni di euro.

A guidare SUSTECH sono Elisa Giuliani dell’Università di Pisa, Arianna Martinelli della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Stefan Wagner dell’Università di Vienna e Olexandr Isayev della Carnegie Mellon University di Pittsburgh.

Il progetto punta a orientare le scelte tecnologiche fin dalle prime fasi di ricerca e sviluppo, integrando chimica computazionale e intelligenza artificiale per prevedere i profili di rischio – tossicità, bioaccumulazione, impatti ambientali e sanitari – di nuove molecole e materiali, prima che diventino prodotti destinati al mercato.

SUSTECH unirà queste analisi scientifiche allo studio dei brevetti, tracciando la storia delle invenzioni e dei loro autori per comprendere come alcune tecnologie potenzialmente dannose abbiano avuto successo, mentre altre, più sicure, siano state trascurate. Il risultato sarà una banca dati globale e una piattaforma open access che metteranno in relazione i dati brevettuali con modelli predittivi di rischio, fornendo strumenti pratici a scienziati, imprese e decisori pubblici per favorire l’innovazione “toxic-free”.

Attraverso simulazioni basate su meccanica quantistica, il progetto calcolerà il grado di pericolosità delle nuove molecole, individuando i fattori economici, scientifici e normativi che possono promuovere o frenare la diffusione di tecnologie sostenibili.

SUSTECH nasce da una collaborazione di ricerca avviata oltre cinque anni fa, che ha già unito competenze di chimica computazionale e analisi economica dell’innovazione tra l’Università di Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna.

Le ERC Synergy Grants, finanziate dallo European Research Council, sostengono gruppi internazionali di eccellenza formati da due a quattro principal investigator che propongono progetti scientifici di frontiera. L’obiettivo è favorire la collaborazione tra discipline diverse per affrontare sfide complesse che nessun ricercatore potrebbe risolvere da solo.

