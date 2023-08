I Cubi Rossi sul palco di Eliopoli Summer

Scritto da admin• 6:31 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

CALAMBRONE – Sabato 26 agosto ore 22 sul palco di Eliopoli Summer un altro concerto di musica dal vivo con i Cubi Rossi

di Antonio Tognoli

I Cubirossi sono un Power Trio formato dalla Frontwoman Marina Giusti e dai due fratelli Leoncini: Gianluca, chitarrista polistrumentista e Alessandro, batterista diplomato in percussioni e contrabbasso. La band si forma effettivamente nel 2016, ma muove i primi passi nel panorama musicale italiano nel 2019 grazie all’esperienza ad Emergenza Festival e a un

tour di 40 date durante la stagione estiva.



La ricerca musicale della band comincia proprio nel 2019, con la scrittura del loro primo album “Camera 21”, caratterizzato da forti componenti rock ed una leggera influenza della musica elettronica, che sarà elaborata successivamente, eliminando la presenza del basso all’interno dei brani.



Nel 2020, terminata la scrittura del primo album che uscirà nel 2021, la band evolverà, dando vita a uno stile e un sound dove la componente elettronica è protagonista. Influenze Trap, Alternative Rock, Metal e Dark Pop (riconducibili ad artisti e band quali: Muse, Skunkanansie, XX Tentacion) sono ciò che attualmente li caratterizza.



Si tratta della prima band in italia a sperimentare un genere così internazionale in lingua italiana, quasi a voler stimolare e “provocare” il pubblico e il panorama italiano. L’approccio live evidenzia chiaramente la loro natura grintosa ed energica sul palco, che spinge il pubblico ad amarli e ad essere catturati dalle loro esibizioni.



I Cubi Rossi si sono esibiti in tanti luoghi magici della musica come a Milano (Alcatraz e al Legend club), a Livorno al The Cage, al Beat festival di Empoli e in Germania al Taubertal festival.

Qualche giorno fa hanno aperto il concerto a Marenia 2023 di Luigi Strangis.

