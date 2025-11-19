I bambini progettano il nuovo campino di Marti: raccolte idee e sogni degli under 18

Written by admin• 3:04 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Porte nuove per giocare a calcio, una fionda che lancia palloni, uno scivolo che colleghi direttamente la scuola al parco, un muro per l’arrampicata e persino una pista da ballo. Sono alcune delle idee che bambini, bambine, ragazze e ragazzi di Marti hanno presentato alla commissione consiliare cultura, alla sindaca Linda Vanni e all’architetta Ilaria Bellini, responsabile del Settore IV Lavori Pubblici.

Il Comune di Montopoli ha organizzato ieri, martedì 18 novembre, un laboratorio interamente dedicato agli under 18 per avviare la progettazione partecipata del nuovo campino di Marti, situato proprio dietro la scuola primaria recentemente ristrutturata.

«Abbiamo pensato a questa iniziativa – spiegano la sindaca Linda Vanni e la presidente della commissione, Marica Rossi – perché i bambini della frazione ci hanno chiesto più volte di poter riavere uno spazio gioco importante. Si tratta di un intervento già finanziato e inserito nel bilancio 2026, in continuità con il restyling che ha interessato la scuola primaria. È stato emozionante ascoltare i loro sogni: da queste proposte partiremo per definire il progetto, e torneremo da loro per presentare la soluzione definitiva».

Durante il laboratorio, i partecipanti hanno potuto utilizzare matite, pennarelli, planimetrie e piccoli rendering da colorare e modificare. Le idee raccolte sono tante: un campo polivalente per calcio, basket e pallavolo, un’area skatepark, un muro per i graffiti magari dedicato a un atleta famoso, un parcheggio per le bici, fontanelle, spogliatoi, un piccolo bar per le merende, trampolini, salterelli, una pista ciclabile e un chiosco dove ritirare i palloni senza doverli portare da casa.

«Ci hanno colpito proposte pratiche, tutt’altro che scontate – conclude la sindaca –. L’entusiasmo con cui hanno disegnato il loro campino dei sogni ci conferma quanto sia urgente restituire quello spazio alla comunità, soprattutto ai più piccoli».

