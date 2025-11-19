Sassuolo – Pisa affidata a Di Marco che arbitra i nerazzurri per la prima volta in campionato

Written by admin• 4:07 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 34enne romano Davide Di Marco della Sezione di Ciampino l‘arbitro designato a dirigere la sfida di lunedì 24 novembre al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia fra Sassuolo e Pisa, coadiuvato dai guardalinee Giuseppe Di Giacinto della Sezione di Teramo ed Andrea Zingarelli della Sezione di Siena, con Ermanno Feliciani della Sezione di Teramo in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Matteo Gariglio della Sezione di Pinerolo, assistito da Gianluca Aureliano della Sezione di Bologna.

di Giovanni Manenti

Per il fischietto della capitale si tratta della prima direzione di gara con i nerazzurri in campionato, avendo viceversa arbitrato il Pisa lo scorso 17 agosto nel match valido per il primo turno di Coppa Italia a Cesena, concluso sullo 0-0 con il Pisa a qualificarsi ai calci di rigore, così come si tratta della prima gara stagionale nella Massima Divisione, avendo sinora Di Marco diretto 5 incontri in Serie B, mentre il suo debutto in A risale a metà aprile 2024 in Fiorentina-Genoa 1-1, per poi aver arbitrato altri tre incontri, vale a dire Milan-Salernitana (3-2), Inter-Lecce (2-0) e Milan-Venezia (4-0).

Designazioni 12esima giornata Serie A 2025-’26:

Cagliari – Genoa – Federico La Penna della Sezione di Roma I

Udinese – Bologna –Juan Luca Sacchi della Sezione di Macerata

Fiorentina – Juventus –Daniele Doveri della Sezione di Roma I

Napoli – Atalanta – Marco Di Bello della Sezione di Brindisi

Verona – Parma – Luca Pairetto della Sezione di Nichelino

Cremonese – Roma – Giovanni Ayroldi della Sezione di Molfetta

Lazio – Lecce – Alberto Ruben Arena della Sezione di Torre del Greco

Inter – Milan – Simone Sozza della Sezione di Seregno

Torino – Como – Kevin Bonacina della Sezione di Bergamo

Sassuolo – Pisa – Davide Di Marco della Sezione di Ciampino

Last modified: Novembre 19, 2025