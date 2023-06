Hockey. La finale di serie A Elite Femminile negli impianti sportivi del Cus

Scritto da admin• 4:47 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Sarà il Cus Pisa ad ospitare la finalissima nazionale di serie A Elite Femminile di Hockey su Prato. Il nuovo impianto di Via Chiarugi sarà teatro delle due finali sabato 10 e domenica 11 Giugno tra le prime due classificate del massimo campionato vale a dire HCC Butterfly Roma e Pol. Ferrini.

DOPPIA SFIDA. La prima sfida, quella di andata, è in programma sabato 10 giugno alle ore 16.30, la seconda quella di ritorno si disputerà domenica 11 giugno alle ore 17.30. Intorno alle ore 19 si svolgeranno le premiazioni alla presenza dell’amministrazione comunale.

IL REGOLAMENTO. In caso di parità al termine del secondo incontro la squadra vincitrice verrà determinata in base alla differenza reti, risultante dai due incontri. Perdurando la parità, si procederà agli shootout in serie da cinque, perdurando la parità al temine della prima serie, si procederà ad oltranza.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE. “Voglio ringraziare la Federazione Italiana Hockey, che ci ha dato la possibilità di ospitare la finale nazionale Elite Femminile a Pisa e nel nostro centro sportivo. Non capita tutti i giorni di ospitare una finale nazionale di livello. Un occasione che dà lustro al nostro centro sportivo, al movimento cussino e allo sport pisano in generale“, afferma Stefano Pagliara presidente del Cus Pisa e vicepresidente vicario della FIH.

Last modified: Giugno 6, 2023