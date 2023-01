Hockey. Grande successo per il torneo “Befana sotto La Torre”: vincono Moncalvo e Potenza 1

Scritto da admin• 1:01 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Una grande partecipazione di pubblico ha caratterizzato la diciannovesima edizione del torneo giovanile di Hockey“Befana Sotto la Torre” organizzato presso gli impianti sportivi del Cus Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa.

Il torneo ha visto la partecipazione delle squadre Under 10, 12, 14 e 16 con squadre provenienti da un po’ tutto lo stivale. Ad avere la meglio nel torneo Under 16 disputatosi con un girone all’italiana, la Moncalvese che ha preceduto il CUS Pisa. Terzo posto per il Potenza 1. Nel torneo Under 14vittoria il Potenza 1 che ha preceduto la seconda squadra di Potenza. Terzo posto per Moncalvo. Il torneo riservato alla categoria Under 10 e 12 cui hanno partecipato CUS Pisa Hockey, Hc Lario e ben due squadre del Savona non ha avuto un vincitore vero e proprio e nessuna classifica. Ha prevalso lo sport nel giorno dell’Epifania, che ha visto protagonista la Befana che ha dispensato dolci a tutti. Alla premiazione svoltasi domenica 8 gennaio presso il PalaCus ha partecipato il Sindacodi Pisa Michele Conti, il vicepresidente del CUS Giuliano Pizzanelli i coniugi Messerini: Mario e la moglie Paola oltre che alla responsabile della sezione Hockey del CUS Pisa Lucia Anita Dambra.

“Un grazie va a tutte le squadre che hanno partecipato al torneo, a chi mi ha dato una mano per questi tre giorni davvero intensi agli arbitri e allo staff hockey del CUS Pisa. Una manifestazione che ha dato lustro al nostro centro sportivo e che ha permesso per tre giorni a ragazzi giovani di stare insieme e fare sport sano”, afferma Claudio Lazzeri uno degli organizzatori del torneo di hockey.

“Quest’anno sarebbe stato 25esimo anniversario dalla morte di Stefano gli amici dell’Hockey anno voluto ancora ricordarlo con questo torneo a cui la nostra famiglia tiene molto”, ha detto Mario Messerini, padre di Stefano.

“Un augurio ai ragazzi che sono qui oggi è hanno partecipato a questo torneo dì hockey da cui sono usciti giovani che adesso giocano nella Nazionale Italiana. Il mio augurio è quello di avere per questi ragazzi un futuro sportivo roseo”, afferma Giuliano Pizzanelli, vicepresidente del Cus Pisa.

“Grazie alla famiglia Messerini che conosco da tempo, l’avvocato Claudio Lazzeri per l’impegno e l’attenzione maniacale che mette per organizzare questo torneo. Un grazie a tutti a nome di tutta la città. Questo è premio importante per tutto il movimento nel ricordo di Stefano”, afferma il Sindaco Michele Conti.

