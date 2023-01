Cambia il capolinea dei bus urbani a Pisa

Scritto da Antonio Tognoli• 4:42 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Autolinee Toscane informa che, viste le ultime disposizioni inerenti alla circolazione da parte dalla Polizia Municipale di Pisa e conseguente ordinanza, concernenti anche la riapertura al traffico privato su viale Gramsci, viene di nuovo modificato il dislocamento del capolinea delle autolinee urbane.

In ragione di quanto esposto, da martedì 10 gennaio 2023 e fino al termine dei lavori (data prevista 5 marzo) il capolinea di alcune linee urbane viene spostato dalle attuali posizioni di viale Gramsci alle fermate di via Pellico, via Battisti, viale Bonaini e via Crispi

Autolinee Toscane avvisa gli utenti che il nuovo assetto di capolinea potrà produrre impatto sulla regolarità del servizio.

Last modified: Gennaio 9, 2023