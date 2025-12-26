Guasto elettrico alla centrale di Bientina: possibili disagi idrici in Valdera

CASCINA- Acque informa che, a causa di un guasto alla fornitura elettrica presso la centrale idrica di Bientina, nella giornata di venerdì 26 dicembre si stanno verificando disservizi nell’erogazione dell’acqua nel comune di Cascina.
In base ai tempi di ripristino, i disagi potrebbero estendersi anche ai comuni di Calcinaia, Santa Maria a Monte e alla località Pardossi (Pontedera).
Per limitare l’impatto sull’utenza sono in fase di allestimento tre punti di approvvigionamento idrico alternativo:
- Santa Maria a Monte – Piazza Vittoria
- Calcinaia – Piazza Indipendenza
- Cascina – Parcheggio di viale Comaschi
Il progressivo ritorno alla normalità è al momento previsto intorno alle ore 15. In caso di novità saranno diffusi ulteriori aggiornamenti.
Per informazioni è disponibile il numero verde 800 983 389.
