Guasto elettrico a Bientina: disagi idrici in Valdera in fase di risoluzione

BIENTINA- A causa di un guasto al sistema di fornitura elettrica presso la centrale idrica di Bientina, connesso al malfunzionamento del generatore di emergenza, nella giornata di venerdì 26 dicembre si sono verificati disagi nell’erogazione dell’acqua nei comuni di Cascina, Calcinaia, Santa Maria a Monte e nella località Pardossi (Pontedera).

La criticità è stata superata: il ripristino progressivo del servizio è previsto a partire dalle 15.30, con conclusione entro le 18.30 (prima a Calcinaia e Pardossi, poi a Cascina e Santa Maria a Monte).

Per limitare i disagi, restano attivi tre punti di approvvigionamento alternativo:

Santa Maria a Monte – Piazza Vittoria

– Piazza Vittoria Calcinaia – Piazza Indipendenza

– Piazza Indipendenza Cascina – Parcheggio di viale Comaschi

Per informazioni e aggiornamenti è disponibile il numero verde 800 983 389.

L’evento odierno è collegato alle criticità del 24 dicembre sulla stessa infrastruttura, quando era stato installato un generatore provvisorio per garantire il servizio. I malfunzionamenti registrati questa mattina sono stati risolti.

Dicembre 26, 2025