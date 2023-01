Grande successo per ‘Normal Pop’ a La Città del Teatro

Scritto da admin• 3:52 pm• Cascina, Spettacolo, Tutti

CASCINA – Applausi scroscianti, tante risate, ma anche qualche cazzotto nello stomaco. E poi quei volti felici, sorridenti, sprizzanti di gioia per la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grande.

Lo spettacolo ‘Normal Pop’, portato in scena a metà dicembre da ‘Il Nome della Compagnia’ (compagnia teatrale inclusiva con attori disabili e non) a La Città del Teatro, è stato un vero successo, con l’intero incasso che andrà a sostenere le tante attività dell’Aipd Pisa (Associazione italiana persone down). Tra i principali artefici di tutto questo c’è il regista Lamberto Giannini, che da anni, a Livorno, porta avanti con risultati eccezionali l’esperienza, simile ma diversa, dei Mayor Von Frinzius. “È stata un’esperienza fantastica – ha sottolineato a caldo Lamberto Giannini -, che non replica quella dei Mayor Von Frinzius ma la arricchisce in una prospettiva nuova. Lavoro con questo gruppo dal 2019 e ‘Normal Pop’ è uno spettacolo che abbiamo portato a Cascina nella sua versione arricchita: c’erano stati due studi fatti a giugno, quindi siamo arrivati a completarli con lo spettacolo di dicembre. Grazie al Comune di Cascina e al Politeama che ci hanno ospitato, abbiamo potuto accrescere, ricostruire, modificare e strutturare lo spettacolo in una dimensione e una prospettiva veramente ottima”.

Al festival “Lì Sei Vero” del gruppo Il Veliero di Monza, lo spettacolo ‘Normal Pop’ ha vinto i premi per “Miglior Regia”, “Miglior allestimento scenico” e “Miglior Attore” consegnato a Sacha Bertolini, protagonista anche a Cascina di un autentico show intonando ‘Senza Parole’ di Vasco Rossi. “Sì, a Monza abbiamo vinto premi importanti, poi ‘Normal Pop’ si è articolato in tante dimensioni diverse e alla fine del percorso questo spettacolo ci ha dato enormi soddisfazioni. Ma siamo già pronti per gennaio a buttarci su nuovi testi”.

Mayor Von Frinzius e Il Nome della Compagnia, pur diverse tra loro, hanno comunque qualcosa in comune. “La cosa incredibile è che un’esperienza pensata per Livorno, come quella dei Mayor Von Frinzius, se la ripensi e la rimoduli, vedi che ottiene la stessa forza e la stessa dimensione, attirando giovani, studenti e lavoratori: ecco allora che capisci che l’esperienza della disabilità non è inclusa ma è proprio dentro di noi. Per questo puntiamo a fare qualcosa insieme, non a fare qualcosa per loro o per l’altro: semplicemente farlo insieme. Ci sono stati momenti entusiasmanti, ma anche duri, perché – ha concluso Giannini – come spesso accade ho dovuto anche stringere. I riconoscimenti arrivati dal pubblico, comunque, ci ripagano di tutti gli sforzi fatti”.

Estremamente soddisfatta della serata l’Aipd Pisa, con i sentimenti provati a La Città del Teatro culminati in un ringraziamento pubblico sui social. “Il Nome della Compagnia con ‘Normal Pop’ ci ha regalato una serata ricca di emozioni ed è stato bello vedere un pubblico così numeroso e partecipe. Grazie, grazie e ancora grazie, i vostri applausi hanno ripagato gli attori del duro lavoro fatto tutto l’anno. Grazie al Comune di Cascina, a Castagneto Banca 1910, a Fondazione Pisa, grazie allo staff della Città del Teatro e ancora complimenti a Lamberto Giannini, Irene Morini, Valentina Pardini e a tutti i numerosi e bravissimi attori de Il Nome della Compagnia”.

