Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: corruzione, uguaglianza e Democrazia

PISA – La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione come strumento per combattere la corruzione, promuovere l’uguaglianza e rafforzare la democrazia sarà il tema centrale dell’incontro pubblico in programma giovedì 2 maggio alle ore 17, presso l’aula magna storica del Palazzo della Sapienza.

Moderati dalla giornalista Francesca Franceschi, parteciperanno Paolo Coppola, docente di Informatica presso l’Università di Udine e autore del libro “Più Digitale, Meno Corruzione, Più Democrazia”, e Alberto Vannucci, docente di Politiche per l’integrità dell’amministrazione presso l’Università di Pisa.

Questo evento rappresenta il secondo appuntamento del ciclo “Dialoghi su digitale e società” organizzato dall’Università di Pisa, volto a offrire un’opportunità di confronto tra esperti del settore e la comunità accademica e cittadina, al fine di approfondire le tematiche legate alle tecnologie digitali e alla rivoluzione informatica in corso nella nostra società.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini interessati.

