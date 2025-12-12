Grande successo per l’evento della Fondazione Io sto con Chiara alla Stazione Leopolda

Written by admin• 4:57 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Presenti alla serata i calciatori del Pisa Sc Tourè, capitan Caracciolo e Moreo

PISA – Ha avuto successo a Pisa la serata di lancio della Fondazione Io sto con Chiara, con l’evento tenutosi alla Stazione Leopolda a cui hanno partecipato oltre 230 persone tra istituzioni, rappresentanti del mondo sanitario, cittadini, imprese e partner che hanno scelto di sostenere il nuovo progetto dedicato alla salute e all’umanizzazione delle cure.

Con il battesimo delle autorità fra cui prefetta, presidente della Regione e sindaco insieme alla direzione aziendale dell’Aoup e al presidente della Fondazione, si sono alternati sul palco numerosi interventi di esponenti dell’associazionismo, dell’imprenditoria, delle professioni con anche tre giocatori del Pisa Sporting Club: il capitano Antonio Caracciolo, Stefano Moreo e Idrissa Touré, per dimostrare il loro appoggio a questo nuovo soggetto, che nasce per essere un punto di riferimento per la comunità e per il territorio.

L’evento, caratterizzato da un’atmosfera calorosa e coinvolgente, è stato arricchito anche da un momento conviviale con apericena e musica vintage. Prossimi passi, dopo alcuni progetti già realizzati nei mesi scorsi con donazione di macchinari e abbellimento degli ambienti di cura, saranno dare forma a nuove idee e campagne di reclutamento per realizzare appieno la missione della Fondazione, ossia sostenere i pazienti e le famiglie nei percorsi assistenziali con progetti concreti di promozione della salute, prevenzione e umanizzazione, in cui si auspica il coinvolgimento di sempre maggiori forze dal territorio.

Last modified: Dicembre 12, 2025