Le grandi sfide di Serie A e Serie B nel rush finale

Written by admin• 8:33 pm• Pisa, Sport

PISA – Che spettacolo la Serie A e la Serie B quest’anno, con l’Inter e il Napoli che litigano per lo scudetto, il Sassuolo che torna nella massima categoria e il Pisa di Superpippo

Inzaghi già pronto sul trampolino di lancio, per entrare nel calcio che conta dopo ben 34

anni dall’ultima volta.



Le scommesse italia di Serie A e Serie B con le statistiche aggiornate su Betfair ci

mostrano tantissime sorprese tra club e calciatori, diversi sono anche i record negativi e

i flop stagionali. In Serie A sono Milan e Fiorentina i flop più clamorosi, mentre in Serie

B le grandi delusioni restano Sampdoria e Salernitana. Nella volata finale della stagione

2024/2025 ci sono tante grandi sfide.

Le statistiche del Pisa di Superpippo

L’esordio nella Serie A così come la conosciamo oggi avviene nella stagione 1967/1968 e fino al 1990/1991 sono sette le apparizioni in Serie A, per un totale di 17 campionati nella

massima categoria di calcio italiana. Quest’anno il Pisa si sta dimostrando statisticamente equilibrato sia in casa che in trasferta e con 20 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte nelle prime 33 giornate, può tranquillamente ambire a braccare il secondo posto per saltare direttamente in Serie A. Tra i migliori bomber nerazzurri si distingue Tramoni con 12 gol e 2 assist.

Anche lo Spezia vuole volare alto

I Liguri sono al terzo posto a una manciata di punti dai Toscani, il rush finale di questo

campionato prevede tutti i match chiave e nelle prossime settimane conosceremo le

sentenze finali. Lo Spezia è rimasto imbattuto per lungo tempo in questo campionato, è

stata l’ultima squadra a perdere il primo match e soltanto i suoi numerosi pareggi

consentono al Pisa di mantenere le distanze.

Flop di Samp e Salernitana

Sono queste le più grandi delusioni del campionato di Serie B 2024/2025, perché i

Granata si trovano ad annegare nella zona retrocessione e la Samp è ormai senza fiato

nella zona playoff. Serve un miracolo per la salvezza, che eviterebbe la scivolata negli

inferi di Serie C.

Napoli e Inter in lotta per lo scudetto

Anche le scommesse serie a sono particolarmente accese quest’anno, perché ci sono

Napoli e Inter a litigare per lo scudetto, in un testa a testa che non avrà fine se non a

maggio, con i campioni in carica nerazzurri leggermente favoriti sull’armata dei miracoli

guidata da Conte. Intanto, la Roma di Ranieri sta facendo un altro miracolo sportivo, puntando al quarto posto con un filotto da 17 vittorie consecutive, almeno finora. Nella lotta per un posto in Champions rientrano anche Lazio e Juventus, che tra alti e bassi stanno riuscendo a mantenersi a galla nella zona bollente della classifica. Menzione speciale per il Bologna, attualmente al quarto posto, che insieme alla Roma rappresenta la più in forma del campionato nelle ultime 15 gare, segno che anche la vittoria contro l’Inter è frutto di un progetto ambizioso.

Last modified: Aprile 24, 2025