Grande successo per il primo appuntamento di Nero a tavola

Written by Redazione• 1:29 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI VALDARNO – “Giovedì 11 giugno — racconta l’assessore al turismo Marzio Gabbanini – moltissime persone si sono ritrovate alla terrazza dei Quattro Gigli a Montopoli per assaporare il nostro tartufo nero abbinato alle eccelle enogastronomiche del territorio come la salsiccia della norcineria Marianelli e il pane e la pizza dell’Ostacolo, di San Romano. Un evento che fa parte di un progetto più ampio: puntare sul tartufo nero. Un prodotto di qualità eppure più economico e per questo più democratico del tartufo bianco“. In questa prospettiva si inserisce la collaborazione con Norcia cittadina umbra nota proprio per il tartufo nero.

“Vogliamo che Montopoli – spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessore Gabbanini – diventi la capitale del tartufo nero in Toscana così da creare un ponte tra le due regioni che abbia come protagonista questo eccezionale alimento. Il lavoro che stiamo portando avanti non si costituisce di eventi spot, ma è un progetto complesso di promozione turistica che vuole puntare alla valorizzazione di ciò che a Montopoli è presente“.

Nero a Tavola fa parte della rassegna Nero a Montopoli che il Comune di Montopoli ha realizzato in collaborazione con l’associazione Arco di Castruccio con il coinvolgimento delle associazioni, dei commercianti e delle realtà del paese. Un calendario che si fa in tre con le passeggiate, gli showcooking e l’inserimento nei menù dei ristoranti del Comune nei mesi di luglio e agosto di piatti a base di tartufo nero.

La prossima data è la passeggiata in notturna programmata per venerdì 19 giugno con partenza alle 21 dall’Arco di Castruccio, uno dei monumenti più caratteristici dello skyline montopolese. Una camminata di 4 km tra il centro storico e le suggestive valli che circondano il borgo. (Evento gratuito con prenotazione al numero 3403460859).

Last modified: Giugno 13, 2026