Pisa si prepara alla Luminara, la notte più emozionante dell’anno

Written by Redazione• 2:28 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Manca poco alla notte più attesa. La sera del 16 giugno i Lungarni torneranno a illuminarsi con centomila lampanini, dando vita a uno degli spettacoli più suggestivi e identitari della città, capace ogni anno di richiamare decine di migliaia di persone e di rinnovare un legame profondo tra Pisa, la sua storia e la devozione per San Ranieri.

La Luminara è molto più di una festa. È un patrimonio collettivo fatto di memoria, appartenenza e tradizione, un appuntamento che si rinnova da secoli e che continua a emozionare generazioni di pisani. È la notte in cui la città si riconosce nei propri simboli, nei suoi Lungarni, nelle sue architetture e nella straordinaria cornice di luci che ne ridisegna i contorni, restituendo per alcune ore un’immagine unica e senza tempo.

Dietro questa magia, tuttavia, c’è un lavoro che dura tutto l’anno. Un impegno costante fatto di progettazione, investimenti, manutenzione, ricerca storica e cura di ogni dettaglio, che coinvolge tecnici, operai, falegnami e dipendenti comunali impegnati fin dal mese di settembre nella preparazione dell’edizione successiva. Un’attività complessa e delicata che anche quest’anno ha portato importanti novità e interventi strutturali destinati a valorizzare ulteriormente uno degli eventi più amati dai pisani.

“Le novità introdotte – dichiara Filippo Bedini, vicesindaco e assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa – quest’anno sul piano strutturale sono essenzialmente quattro. La più importante riguarda la realizzazione ex novo delle biancherie per la facciata degli Arsenali Medicei, sede del Museo delle Antiche Navi. In certe stampe di fine ‘800 si vede che era illuminata ma poi da moltissimo tempo si è persa la tradizione dell’allestimento. Si tratta di una scelta che non era più rimandabile e che va a completare finalmente tutti i tratti dei Lungarni interessati dalla Luminara. Storicamente, infatti, le biancherie vengono allestite dal Ponte della Fortezza fino a piazza San Paolo a Ripa d’Arno a Mezzogiorno e fino al Fortilizio della Cittadella a Tramontana. Quel tratto rappresentava l’ultimo segmento ancora mancante: con questo intervento chiudiamo il cerchio. Abbiamo voluto che le nuove biancherie rispettassero rigorosamente i profili architettonici della facciata degli Arsenali. Per questo sono state progettate dall’architetto Pietro Berti, che ha messo a disposizione la propria professionalità in una collaborazione nata dalla piena condivisione degli obiettivi con l’Amministrazione comunale e che desidero ringraziare pubblicamente.

Gli altri interventi hanno riguardato, da una parte, il rafforzamento delle strutture di alcuni palazzi che, sulla base di un attento studio delle fotografie delle facciate allestite lo scorso anno, necessitavano di interventi mirati; dall’altra, l’arricchimento di ulteriori terrazzi con 35 nuove e suggestive biancherie a forma di Croce di Pisa. Questa scelta non è casuale. Si inserisce infatti in un percorso di approfondimento e valorizzazione – prosegue Bedini – che l’assessorato alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa ha portato avanti nell’ultimo anno e che è culminato con la pubblicazione di un volume dedicato alla storia e all’evoluzione del simbolo più identitario della nostra città. Un simbolo che abbiamo voluto porre al centro anche della comunicazione del Giugno Pisano 2026, dove proprio da uno dei bracci della croce prende forma una stilizzazione della catena del Dna trasformata in drappo rosso. È un’immagine che richiama appartenenza, orgoglio e il grande amore dei pisani per la propria storia e per la propria bandiera.

La quarta novità riguarda invece la realizzazione di alcune decine di archi decorativi, installati sulle arcate di vicoli che si affacciano sui Lungarni e sopra portoni di particolare pregio. Si tratta di dettagli che contribuiscono ad arricchire ulteriormente il colpo d’occhio complessivo della Luminara e che testimoniano la continua attenzione al miglioramento dell’allestimento.

Il lavoro sulle biancherie rappresenta probabilmente l’aspetto più importante della Luminara. Del resto sappiamo bene che i pisani amano giudicare la Luminara la mattina del 17 giugno, passeggiando lungo i Lungarni dopo la notte magica. È in quel momento che, al di là di eventuali burrasche di San Ranieri, del vento insistente o di qualche inconveniente nell’accensione dei lampanini, emerge concretamente il lavoro svolto nei mesi precedenti e la qualità dell’allestimento realizzato.

Per questo desidero rivolgere un ringraziamento sincero a tutta la squadra dei dipendenti comunali che segue la Luminara durante l’intero arco dell’anno. Da settembre siamo al lavoro e ciascuno hamesso a disposizione con passione, professionalità e spirito di servizio le proprie competenze per consentire alla città di compiere un ulteriore passo avanti anche nell’edizione 2026. Si tratta di un’attività estremamente delicata e complessa, che senza queste persone non potrebbe essere realizzata.

Al di là di ciò che può fare chi organizza, esistono poi aspetti per i quali possiamo affidarci soltanto al buon senso e alla collaborazione di tutti. Per questo rivolgo ancora una volta un appello ai residenti e soprattutto alle attività commerciali che si affacciano sui Lungarni affinché, la sera del 16 giugno, mantengano il più possibile soffuse le luci di case e locali. Non è un dettaglio: è un contributo concreto che può migliorare ulteriormente l’effetto dei lampanini e rendere ancora più suggestiva una notte che appartiene all’identità e al cuore di tutta la città“.

Last modified: Giugno 13, 2026