Grande partecipazione a Pisa per “Sport, Benessere e Socializzazione per Tutte le Età”

Written by Redazione• 12:23 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Grande partecipazione all’iniziativa “Sport, Benessere e Socializzazione per Tutte le Età“, organizzata dall’ASD Benessere in Movimento presso il Giardino del Bar Erzeni, in Via Livornese 132 a Pisa.Una giornata nata con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di salute, prevenzione, inclusione e aggregazione sociale, coinvolgendo bambini, ragazzi, adulti e anziani. Nel corso della manifestazione si sono alternate attività motorie, Kick Boxing, Boxe, Ju Jitsu e momenti dedicati ai più piccoli, con giochi e regali.

All’iniziativa ha preso parte anche il Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Diego Petrucci, condividendo con i presenti una giornata dedicata allo sport e alla socializzazione.

«Vedere così tante persone, famiglie e soprattutto bambini partecipare è stata una grande soddisfazione. Crediamo in uno sport accessibile a tutti, capace non soltanto di promuovere il benessere fisico, ma anche di creare relazioni, inclusione e comunità», sottolinea Mario Pisanti dell’ASD Benessere in Movimento.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale e una braciata, proseguendo quello spirito di condivisione che ha caratterizzato l’intera manifestazione.

Un ringraziamento va a Marzia Simili, Alex, Riccardo e Gianpaolo, per l’impegno e la collaborazione, al Bar Erzeni per l’ospitalità e alla Macelleria Alessio per la collaborazione, maestro jujitsu Marco Contri sempre presente con il suo amico maestro,

Un ringraziamento speciale anche ad ASI, sempre presente nel sostenere e promuovere lo sport e i suoi valori, oltre naturalmente a tutte le famiglie e ai cittadini che hanno partecipato.

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo del Consiglio regionale della Toscana.

Last modified: Settembre 27, 2026