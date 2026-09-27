Giornata Nazionale contro il cancro infantile: lunedì 28 settembre la Torre di Pisa si illumina d’oro

Written by Redazione• 12:38 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Settembre è un mese che, per molti, segna semplicemente la fine dell’estate, il ritorno alla routine, l’inizio di un nuovo anno scolastico. Per altri, invece, settembre ha un significato molto più profondo: è il mese della consapevolezza sull’oncologia pediatrica. È il mese in cui il colore oro – simbolo della forza e del valore dei bambini malati di cancro – torna a brillare per ricordare, sensibilizzare e, soprattutto, non dimenticare.



Lunedì 28 settembre 2026, alle ore 19.30, la Torre pendente di Pisa si illuminerà di luce dorata in occasione della Giornata Nazionale Contro il Cancro Infantile.

“Illuminare la Torre di Pisa con il colore oro, scelto internazionalmente per rappresentare la lotta contro il cancro infantile, avvolgerà uno dei monumenti più iconici d’Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca scientifica, della diagnosi precoce e del sostegno ai bambini e alle famiglie colpite da patologie oncologiche – dichiara Mirco D’Aversa Presidente AGBALT – un gesto che parla alla città e al mondo per non lasciare nessuno solo in questa battaglia”.



Ogni anno nel mese di settembre, centinaia di associazioni di genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori o Leucemie, riunite nella rete Childhood Cancer International – CCI, Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncologia Pediatrica – Fiagop, danno vita in tutto il mondo ad attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sui tumori in età pediatrica per difendere il diritto all’accesso alle cure d’eccellenza e alla migliore qualità di vita per tutti i bambini e gli adolescenti colpiti da cancro. In Italia il numero di neoplasie maligne atteso per ogni anno nella fascia di età 0 – 19 anni à di circa 2.200 casi, circa 1.400 bambini e 800 ragazzi.



Grazie agli straordinari progressi compiuti dalla ricerca accademica e clinica l’80% percento di loro guarirà ma circa 500 tra bambini e ragazzi non sopravvivrà al tumore, a causa di una diagnosi tardiva, perché non c’è una cura, oppure perché è vecchia di decenni e inefficace. La ricerca sui nuovi farmaci si concentra sui tumori degli adulti: a fronte di decine di nuovi farmaci per adulto, nel corso degli ultimi decenni sono stati autorizzati ben pochi farmaci oncologici pediatrici. È proprio in questo contesto che FIAGOP in collaborazione con AGBALT ODV promuove la campagna di sensibilizzazione dal nome “Accendi d’Oro, Accendi la speranza 2025” che da

martedì 21 settembre a venerdì 28 settembre propone sul territorio nazionale questa importante iniziativa pubblica.

Il 28 settembre dalle ore 8.30 alle ore 10.30 presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Cisanello di Pisa, AGBALT in collaborazione con AVIS, saranno impegnate a chiamare a raccolta i donatori, con particolare riferimento alla donazione di sangue ed emoderivati per oncologia ed ematologia pediatrica: il sangue è un dono prezioso nei momenti più delicati delle terapie. DONIAMO AFFINCHE’ LE SCORTE NECESSARIE SIANO SEMPRE DISPONIBILI!!

Last modified: Settembre 27, 2026