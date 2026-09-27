Grande festa per il 25esimo anno del Club Autonomo Nerazzurro

Written by Redazione• 12:20 pm• Pisa SC

PISA – Presso i locali del Circolo “Il Cavallino Bianco” a Porta a Mare si è svolta sabato 26 settembre alle ore 21 una cena molto partecipata per festeggiare i 25 anni di fondazione del Club Autonomo Nerazzurro.

di Maurizio Ficeli

Un club molto attivo nel panorama del tifo nerazzurro, sempre presente in ogni trasferta a meno di divieti, a sostegno del Pisa, con l’organizzazione di pullman, lotterie e pranzi durante le trasferte.

Il tutto sotto l’egida della presidentessa Sabrina Pavolettoni, coadiuvata da Marco Pavolettoni, da Francesca Pierotti e da Andrea Giuntoli ,oltre che da tanti attivi collaboratori.

La festa è andata avanti fra canti e musica e si è conclusa con la consegna di una targa a Sabrina Pavolettoni da parte dei soci per festeggiare il traguardo raggiunto, oltre al taglio di due torte con i simboli del Club.

Last modified: Settembre 27, 2026