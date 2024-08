Gli angeli esistono e bevono Gin Tonic al Giardino del Circolo ARCI a Ponsacco

Scritto da admin• 9:07 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PONSACCO – Monologo alcolico senza pregiudizi al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto, edizione 2024, XXVII Atto. A cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Venerdì 30 agosto 2024 alle 21,30, nel Giardino del Circolo Arci “La Rinascita” a Ponsacco (Pisa), Guascone Teatro presenta “L’angelo sbagliato”. Di Marco Fiorentini e Federico Malvaldi che cura anche la drammaturgia. Con Marco Fiorentini e Bernardo Sommani (chitarra e voce).

Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito.Serata a cura del Circolo Arci La rinascita dove alle 20.00si può cenare a 18.00€. Informazioni e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354. Da non perdere un pomeriggio nella meravigliosa tenuta di Camugliano.

Lo spettacolo – Gli angeli esistono e bevono Gin Tonic. Non tutti, alcuni. Soprattutto il protagonista di questo spettacolo. È un dato di fatto che non tutti gli angeli sono fatti per vivere fra le nuvole; alcuni di loro – a un certo punto, non si sa bene quando o perché – hanno sentito il bisogno di confondersi fra la puzza, il dolore, la disperazione e la gioia dell’umanità. Una forma di ribellione dolce verso un Dio che si faceva sempre più distante e da quando poi è morto, lasciando tutto in mano alla burocrazia, le cose sono andate ancora peggio. E allora c’è chi ha rinunciato a camminare tra le nuvole e ha preferito inciampare sulla terra; non per senso del dovere, solo per necessità, di cuore e di pancia.

Il testo dello spettacolo nasce dalle mani e dai piedi di Federico Malvaldi, giovane e lanciato drammaturgo dalla penna sottile e ironica. In scena Marco Fiorentini, che con qualcuno di questi angeli forse ci ha parlato davvero e se n’è innamorato follemente (e in scena si vede) e Bernardo Sommani, dita svelte e voce dolce, enciclopedia musicale deambulante, compagno di scena attento e prezioso.

“Utopia del Buongusto” che torna con l’estate, festeggia 27 anni di vita con 42 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 19 ottobre 2024. Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Tra le novità, i “Diari di bordo” scritti e raccontati dagli stessi spettatori, e “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate.

Last modified: Agosto 29, 2024