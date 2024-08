Il punto dopo il turno infrasettimanale. Risultati e classifica

Scritto da admin• 8:36 am• Pisa SC

PISA – Il primo dei due turni infrasettimanali del Torneo Cadetto 2024-’25 diviene una sorta di “Festa delle Matricole”. visto che la Carrarese infligge alla Capolista SudTirol la prima sconfitta stagionale, il Cesena liquida il Catanzaro e, nel confronto diretto fra Juve Stabia ed il Mantova, hanno la meglio i campani che così raggiungono la Reggiana al comando della Classifica, mentre in coda ottiene la prima vittoria anche il Palermo e sprofondano, viceversa, Bari e Sampdoria.

di Giovanni Manenti

Foto Roberto Cappello

Giornata “storica” quella che si celebra sul campo neutro di Pisa, dove la Carrarese, al suo primo Torneo Cadetto a Girone Unico – nel biennio 1946-’48 a cui aveva partecipato, la Serie B era strutturata in tre Gironi – ferma la Capolista SudTirol conquistando i suoi primi tre punti in tale Categoria, con il risultato sbloccato in chiusura di prima frazione di gioco da un calcio di rigore trasformato da Schiavi cui fa seguito,.prima dello scoccare dell’ora di gioco, il raddoppio per merito di Finotto che finalizza di testa un’azione corale dell’attacco apuano, così che gli altoatesini cedono dopo appena tre giorni la vetta della Classifica a favore della sorprendente Reggiana che, dopo aver espugnato “Marassi”, regola con il più classico dei punteggi anche il Bresciain una gara che si mette subito bene per i padroni di casa, con il 22enne Maggio ad approfittare di un errato disimpegno della difesa avversaria per regalarsi il suo primo centro fra i Cadetti, per poi toccare a Portanova il compito di mettere il sigillo a 5′ dal termine a conclusione di una ben orchestrata ripartenza granata.

Primato solitario che per gli emiliani dura lo spazio di 24 ore, in quanto la neo promossa Juve Stabia prosegue nel suo “momento magico” superando di misura il Mantova in un match dai due volti, con i padroni di casa a dominare la prima frazione, portandosi in vantaggio prima dello scoccare del quarto d’ora con Piscopo, abile a sfruttare un errato disimpegno della difesa virgiliana, per poi fallire un paio di grosse occasioni per il raddoppio e quindi riuscire a contenere la reazione ospite nella ripresa, la cui maggiore occasione è costituita da una conclusione di Mancuso respinta di piede dall’estremo difensore stabiese Thiam, per una vetta della Graduatoria in coabitazione con la Reggiana ed a cui stava per partecipare anche il Sassuolo, che contro il Bari al “San Nicola” si porta in vantaggio con una conclusione chirurgica dal limite del norvegese Thorstvedt, per poi restare in 10 per l’espulsione di Lovato per fallo da ultimo uomo e quindi subire l’assalto dei biancorossi pugliesi nella ripresa che viene coronato con successo al 93′ grazie a Lasagna, tornato al goal in Italia che mancava da Ferragosto 2022, nella sconfitta interna per 2-5 del Verona contro il Napoli.

Alle spalle delle due nuove Capoliste, il SudTirol è raggiunto dal Cesena, che fra le mura amiche infligge la prima sconfitta stagionale al Catanzaro a conclusione di un match che vede in Kargbo il protagonista assoluto, in quanto l’attaccante della Sierra Leone dapprima sblocca il risultato appoggiando in porta una perfetta triangolazione fra Shpendi e Berti e quindi disegna ad inizio ripresa un perfetto assist per l’inserimento di Adamo che, di testa, fulmina Pigliacelli per siglare la sua prima rete fra i Cadetti, così come a quota 6 punti di porta anche la Salernitana che, dopo essere uscita sconfitta 2-3 da Bolzano nel turno precedente, rifila analogo punteggio alla Sampdoria al termine di un incontro a dir poco rocambolesco, apertosi dopo appena 15″ con il vantaggio dei padroni di casa con Simy ad approfittare di un errato controllo di piede del portiere ligure Vismara, per poi toccare ai blucerchiati ribaltare il punteggio già nel corso del primo tempo con i centri dei due ex Tutino e Coda (che si scambiano i rispettivi assist …), prima di sprecare tutto nella ripresa, con Valencia a siglare il punto del pari con uno splendido colpo di testa allo scoccare dell’ora di gioco e quindi subire il definitivo peunto del 2-3 con una conclusione dal limite di Braaf, già a segno anche tre giorni prima in Alto Adige.

Un pari con tanti rimpianti quello conquistato dal Pisa a Cittadella, con i nerazzurri a portarsi in vantaggio con Arena e quindi, dopo aver subito il punto dell’1-1 da parte di Vita poco prima della mezzora, imprecare alla buona sorte sotto forma di due legni colpiti dallo stesso Arena e da Moreo, oltre ad altre buone occasioni svanite di un soffio, con l’amarezza in parte compensata dalle buone notizie costituite dal positivo esordio a centrocampo del danese Hojholt, con la formazione di Inzaghi a muovere comunque la Classifica, portandosi a quota 5 punti, alla pari dello Spezia che esce imbattuto da Cosenza nell’unico 0-0 di giornata caratterizzato dalla giornata di grazia dei due rispettivi estremi difensori (lo spezzino Sarr in particolare …) e da una clamorosa traversa colpita dagli ospiti su azione proveniente da calcio d’angolo.

Per concludere, deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria il Frosinone, che contro il Modena allo “Stirpe” aveva illuso i propri tifosi portandosi in vantaggio allo scoccare dell’ora di gioco con il 21enne Scuola Viola Di Stefano, che festeggia così nel modo migliore il proprio Compleanno riprendendo di testa una conclusione dal limite di Ambrosino respinta dalla traversa, prima che al 93′ a rimettere le cose a posto per i canarini emiliani fosse Defrel con un preciso colpo di testa per il suo primo centro con i nuovi colori, mentre al contrario si sblocca il Palermo che, alla terza trasferta consecutiva, si impone per 1-0 contro la Cremoneseessendo sufficiente una micidiale ripartenza finalizzata da Insigne su assist di Di Francesco a poco meno di un quarto d’ora dal termine di una gara per larghi tratti dominata dai grigiorossi e su cui pesa la decisione dell’arbitro Fourneau di annullare nel primo tempo una rete di Majer per precedente fallo subito dal difensore ospite Ceccaroni.

Risultati terza giornata:

Bari – Sassuolo 1-1

Carrarese – SudTirol 2-0

Cittadella – Pisa 1-1

Cremonese – Palermo 0-1

Frosinone – Modena 1-1

Reggiana – Brescia 2-0

Salernitana – Sampdoria 3-2

Cesena – Catanzaro 2-0

Cosenza – Spezia 0-0

Juve Stabia – Mantova 1-0

Classifica: Juve Stabia e Reggiana p.7; SudTirol, Cesena e Salernitana p.6; Pisa,, Sassuolo e Spezia p.5; Mantova, Modena, Cittadella e Cosenza e p.4; Brescia, Cremonese, Carrarese e Palermo p.3; Catanzaro e Frosinone p.2; Bari e Sampdoria p.1.



Last modified: Agosto 29, 2024