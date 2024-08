Gli Amici di Pisa: “Critiche a Giani: Dall’aeroporto di lusso alle opere contestate”

Scritto da admin• 4:54 pm• Attualità, Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de Gli Amici di Pisa e altre associazioni

“Il Governatore Giani sembra credere di essere un esperto su ogni argomento, tanto da poter delineare piani aeronautici come un moderno Mosè, senza rendersi conto delle inesattezze che diffonde. Un esempio è la sua sgarbata bocciatura della proposta di project review del Master Plan del Vespucci avanzata dall’allora Ministro dei Trasporti Toninelli. Giani dichiarò: “Le affermazioni di Toninelli mi fanno pena per la sua impreparazione. La decisione per la nuova pista parallela all’autostrada, lunga 2400 metri, è già stata presa nel 2012”, ignorando il fatto che il precedente Ministro Del Rio, dello stesso partito di Giani, il PD, aveva richiesto una revisione simile. Giani confonde anche le date, poiché il progetto fu approvato da ENAC solo nel novembre 2014. Prima di bocciare la proposta, Giani aveva garantito: “Se l’aeroporto sarà bocciato dal Consiglio di Stato, troveremo una soluzione. Del resto, siamo la sinistra dell’ottimismo”, parlando più da uomo di partito che da Governatore super partes, legittimando di fatto la richiesta di Toninelli. Ora, dopo aver insistito sulla necessità di un nuovo aeroporto che rispecchi lo stile di una capitale della moda e ne promuova la strategicità, Giani cambia tono. Alla luce delle numerose prescrizioni della Commissione di Valutazione Ambientale, che farebbero lievitare i costi oltre i 500 milioni di euro, Giani ora sostiene un progetto più sobrio. Esalta la presenza di dune antirumore (che potrebbero rappresentare pericolosi ostacoli in caso di un atterraggio fuori pista) e del tunnel dell’Osmannoro, che dovrebbe essere utilizzato quotidianamente da 30.000 persone. Tuttavia, visti i recenti allagamenti nella Piana, c’è il rischio che il tunnel possa trasformarsi in una trappola. Giani farebbe meglio a passare più tempo in ufficio a studiare i dossier e ad essere più cauto nelle sue dichiarazioni pubbliche.“, conclude il comunicato stampa.

