Edoardo Gorini: “Pisa squadra costruita per vincere il campionato”

PISA – Il mister del Cittadella Edoardo Gorini, ha parlato in conferenza stampa della gara di turno infrasettimanale, in programma martedì 27 agosto, ore 20,30 che vedrà la propria squadra opposta al lanciatissimo Pisa di Inzaghi, reduce pure lui da tre punti casalinghi contro il Palermo.

di Maurizio Ficeli

Il Cittadella che è reduce dal successo esterno di Brescia. Uno stralcio dell’intervista del tecnico veneto, che abbiamo raccolto dal portale “Padova Oggi”: “Domenica chi ha giocato ha fatto il defaticante, mentre gli altri hanno lavorato normalmente», esordisce il tecnico del Cittadella Serviranno energie contro il Pisa. Angeli ha preso un pestone, ma niente di particolare. In tre partite sembra sia già passato un campionato a livello emozionale. Ben vengano, sperando il risultato sia a nostro favore”.

Riguardo al Pisa : “Mi aspetto una sfida difficile, in cui si chiuderanno e proveranno a metterci in difficoltà in ripartenza, esattamente come hanno fatto contro il Palermo. Molto dipenderà da noi. Contro i toscani dovremo aggiungere qualcosa in più rispetto a Brescia. È una squadra costruita per vincere il campionato, quindi sarà ancora una volta una partita tosta. Ho visto tutte le partite del Pisa e posso dire che in ripartenza fa molto male. Contro il Palermo ha impostato la gara in questa maniera, trovando il gol presto, gestendo i contropiedi con i suoi giocatori molto rapidi. In rifinitura integreremo due o tre concetti che speriamo possano essere utili per 100′ contro gli uomini di Inzaghi”.

Si giocherà in un Tombolato rinnovato : «Giocare in casa è sempre bello e stimolante. Faremo di tutto per regalare una gioia ai tifosi. Li ringrazio per averci seguito in tanti a Brescia ed anche a Salerno. Loro ci sono sempre vicini e spero che l’entusiasmo di Brescia li possa far venire ancora più numerosi domani».

