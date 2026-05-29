Giugno Pisano 2026, dagli Arsenali illuminati alla Regata delle Repubbliche Marinare: il programma

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PISA – Pisa si prepara a vivere il Giugno Pisano 2026. Mentre sono già iniziate le operazioni di allestimento delle biancherie sui Lungarni per la Luminara, il Comune ha annunciato il calendario degli appuntamenti principali e le novità di quest’anno.

Il primo grande evento sarà martedì 2 giugno, quando Pisa ospiterà la 71ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, che torna in città dopo l’edizione del 2022. Seguiranno gli appuntamenti canonici: martedì 16 giugno la Luminara di San Ranieri, mercoledì 17 giugno le celebrazioni per il patrono e il Palio remiero, sabato 27 giugno il Gioco del Ponte, preceduto dal corteo storico sui Lungarni.

È partita intanto la campagna di comunicazione con le nuove grafiche promozionali dedicate alle tradizioni storiche cittadine. Il programma, in aggiornamento, è disponibile sul sito del Comune di Pisa.

“Anche quest’anno presentiamo alla città alcune piccole ma significative novità nei nostri appuntamenti canonici del Giugno Pisano – spiega il vicesindaco e assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini –. Da giorni sono iniziate le operazioni di montaggio delle biancherie per la Luminara, che riserverà diverse sorprese”.

Tra le novità, grazie anche al lavoro della nuova falegnameria comunale, sono state realizzate 35 nuove croci di Pisa che saranno collocate sulle terrazze dei palazzi, insieme ad alcuni elementi di collegamento tra gli edifici in prossimità degli archi dei vicoli.

“La novità principale – aggiunge Bedini – sarà vedere per la prima volta, dopo decenni di buio, la facciata degli Arsenali Medicei finalmente illuminata con i lampanini. In alcune stampe di fine Ottocento si vede che era illuminata, ma poi da moltissimo tempo si è persa la tradizione dell’allestimento”.

Per il Gioco del Ponte prosegue invece il lavoro di rinnovo dei costumi storici. Quest’anno nella Mostra delle truppe sfileranno 59 nuovi costumi, tra cui quelli dei Giudici e delle Guardie al campo con corazza, sia di Mezzogiorno che di Tramontana. Dal 2018 sono stati investiti complessivamente 920mila euro per acquisto e manutenzione di costumi, calzature, accessori, bandiere, tamburi, armi da scena, targoni, attrezzature per le regate storiche e materiali per il corteo. Il rinnovo del parco costumi è arrivato all’80%.

Altra novità sarà il nuovo allestimento della Mostra Permanente delle tradizioni storiche, che sarà inaugurato al piano terra di Palazzo Gambacorti. “Un percorso museale dedicato alle tradizioni cittadine – conclude Bedini – che valorizza la grande storia di Pisa e lascia un’eredità importante anche per gli anni futuri”.

Il calendario degli eventi principali si apre martedì 2 giugno con la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane sull’Arno. La manifestazione rende omaggio al passato marittimo di Pisa, Genova, Amalfi e Venezia e prevede il corteo storico in costume e la gara remiera sui galeoni. La prima edizione si svolse proprio a Pisa il 1° luglio 1956, alla presenza dell’allora presidente della Repubblica Giovanni Gronchi.

Martedì 16 giugno sarà la volta della Luminara di San Ranieri, quando i Lungarni saranno illuminati da oltre 100mila lumini disposti su palazzi, chiese, torri e ponti. La tradizione, nella forma attuale, risale al 25 marzo 1688, quando le spoglie di San Ranieri furono traslate nel Duomo.

Mercoledì 17 giugno, giorno del patrono, si svolgerà il Palio remiero di San Ranieri, con le imbarcazioni dei quartieri storici cittadini: San Martino, Sant’Antonio, Santa Maria e San Francesco. La vittoria sarà assegnata al quartiere il cui “montatore” riuscirà per primo a raggiungere la sommità del pennone e ad afferrare il palio azzurro.

Sabato 27 giugno, sui Lungarni e sul Ponte di Mezzo, si terrà il Gioco del Ponte, con la grande sfilata storica in costume rinascimentale e la sfida tra le squadre di Tramontana e Mezzogiorno.

Anche quest’anno Toscana Energia sarà main sponsor del Giugno Pisano. Sponsor istituzionali sono Toscana Aeroporti, Acque Spa, Chianti Banca, Forti Holding, Port Authority di Pisa, Geofor e Gruppo Reti Ambiente.

Tra gli eventi collaterali, dal 30 maggio al 2 giugno al circolo Arci Matteotti di Riglione si terrà il “II Torneo Repubblica”, festival internazionale scacchistico. Il 4 giugno, alla chiesa della Qualquonia, sarà inaugurata la mostra fotografica dedicata a Natale Gucci. Dal 4 al 25 giugno torna “Chiese aperte”, con aperture straordinarie notturne e visite guidate dedicate al romanico pisano.

L’11 giugno alla Biblioteca Sms è in programma la rassegna “Autori allo specchio”, mentre dal 12 al 14 giugno si terranno le finali nazionali del trofeo esordienti under 12 di hockey su prato. Domenica 14 giugno sull’Arno, tra la Canottieri Arno e il Ponte di Mezzo, si svolgerà il Campionato toscano kayak Fick 200 metri, con il “Trofeo Coni” e il “Trofeo Gianluca Mannari”.

Last modified: Maggio 29, 2026