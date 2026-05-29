Musica sotto la Torre, XVII edizione: quattro serate tra Cuba, la canzone d’autore italiana e le chansons di Parigi

Written by Redazione• 7:30 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Da L’Avana a Parigi, dalla canzone d’autore italiana riletta in chiave soul al crossover senza confini di Raphael Gualazzi: torna Musica sotto la Torre, la rassegna organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con l’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana. Quattro serate nel Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo, dal 25 giugno al 4 luglio, per la XVII edizione di un’iniziativa culturale di ampi orizzonti che lega l’arte musicale a progetti di solidarietà, aprendo lo sguardo sul mondo musicale odierno.

Sul palco, in ordine di programma: Ana Carla Maza, la violoncellista e cantante con origini cubano-cilene che sta incantando il pubblico di mezzo mondo insieme al suo trio; Karima, una delle voci più carismatiche della scena italiana, con il nuovo progetto CantaAutori dedicato ai grandi maestri della canzone d’autore; Raphael Gualazzi, pianista e cantautore capace di fondere jazz, blues, soul e pop in un mix dal sound inconfondibile; Ute Lemper, icona del cabaret internazionale, con lo spettacolo Paris Paris, rende omaggio alle più belle chansons di una Parigi romantica e malinconica.

L’intero incasso della biglietteria sarà devoluto all’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana per sostenere il progetto “Costruttori di Futuro”, dedicato al contrasto della povertà educativa: nel 2025 il progetto ha raggiunto 545 bambini e ragazzi, offrendo libri, materiale scolastico e opportunità di inclusione.

«Fare della cultura un’occasione di solidarietà è il senso più profondo di questa rassegna» dichiara Andrea Maestrelli, Presidente dell’Opera della Primaziale Pisana. «Ogni sera, chi acquista un biglietto per ascoltare grande musica nel cuore della Piazza dei Miracoli contribuisce concretamente al futuro dei più giovani. È questo il legame che vogliamo continuare a costruire tra bellezza, partecipazione e responsabilità».

Il programma

Giovedì 25 giugno, ore 21:30 – Ana Carla Maza, Trio Alamar

Apre la rassegna la violoncellista e cantante Ana Carla Maza, tra le voci più originali della scena internazionale, con oltre 400 concerti in 25 paesi. È la nuova voce dell’America Latina, un affascinante mix di latin jazz, salsa cubana, cumbia, tango e influenze classiche. Insieme a Mily Pérez (pianoforte e tastiere) e Jay Kalo (batteria e percussioni) presenta dal vivo il nuovo album Alamar: un viaggio tra bolero, son cubano, tango, cumbia, afrobeat, bossa nova, salsa e molto altro.

Sabato 27 giugno, ore 21:30 – Karima, CantaAutori

La cantante livornese, voce potente e versatile con accenti blues, jazz e soul, rende omaggio ai grandi cantautori italiani con il nuovo album CantaAutori: da Lucio Dalla a Pino Daniele, da Umberto Bindi a Lucio Battisti, in arrangiamenti curati da Piero Frassi, pianista al suo fianco da ormai 21 anni. Con lei Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.

Giovedì 2 luglio, ore 21:30 – Raphael Gualazzi

Rivelazione del Sanremo Giovani 2011, premiato all’Eurovision, tre dischi d’oro, Raphael Gualazzi porta sul palco un universo musicale che non conosce limiti, muovendosi tra jazz, blues, soul, pop e classica. È ora in tour con il suo consolidato quintetto formato da Mecco Guidi (tastiere, programmazione e back vocal), Luigi Faggi (tromba e back vocal), Anders Ulrich (contrabbasso, basso elettrico) e Gianluca Nanni (batteria e back vocal).

Sabato 4 luglio, ore 21:30 – Ute Lemper, Paris Paris

Chiude la rassegna un’icona della scena internazionale: Ute Lemper, applaudita sui più grandi palcoscenici del mondo, dalla Scala di Milano alla Sydney Opera House. In Paris Paris interpreta brani di Edith Piaf, Jacques Brel, Charles Trenet, Michel Legrand, Kurt Weill, Barbara, Léo Ferré, Serge Gainsbourg, Kosma/Prévert, accompagnata da Vana Gierig (pianoforte), Giuseppe Bassi (contrabbasso) e Ludovic Beier (fisarmonica).

Il ricavato delle serate

L’incasso della biglietteria viene devoluto all’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana per sostenere “Costruttori di Futuro”, il progetto di contrasto alla povertà educativa che sostiene bambini e ragazzi in situazioni di fragilità, offrendo opportunità educative e di inclusione. Nel 2025 sono stati sostenuti 545 bambini e ragazzi con la fornitura di libri e materiale scolastico, il supporto al disbrigo di pratiche burocratiche e l’iscrizione ad attività extrascolastiche: una rete di supporto che coinvolge famiglie, scuole e realtà del territorio per favorire la crescita personale e culturale dei più giovani.

Biglietteria e informazioni

Posto unico 25 euro

Inizio spettacoli ore 21:30

Inizio prevendita 9 giugno alle ore 14:00 per tutti i concerti in programma, solo online su

https://eventiculturali.opapisa.it

Eventuali biglietti rimasti saranno messi in vendita ogni giorno di concerto anche alla biglietteria locale (pagamento solo POS).

Biglietteria Musica sotto la Torre

Museo dell’Opera del Duomo

Aperta dalle 9:30 alle 21:30 solo nei giorni di concerto

Last modified: Maggio 29, 2026