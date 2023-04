Scritto da admin• 8:14 pm• Pisa SC

PISA – Nessuna squalifica in casa Pisa in vista della sfida con il Cagliari.

Restano nella lista dei diffidati Giuseppe Sibilli e Pietro Beruatto.

Nel Cagliari, prossimo avversario del Pisa, da segnalare la squalifica per un turno del calciatore Gabriele Zappa che dunque non sarà disponibile per la gara dell’Arena.

Last modified: Aprile 5, 2023